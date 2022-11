Berizzo criticó a la FIFA por negativa de clubes a ceder jugadores: El trato es parcial e injusto

El técnico de la Roja, Eduardo Berizzo, apuntó a la legislación de la FIFA que permite que los clubes rechacen ceder a sus jugadores a las selecciones que no están clasificadas al Mundial de Qatar para los amistosos previos, lo que les hará jugar sin algunas piezas importantes el duelo ante Polonia, que sí tendrá su contigente completo.

Al ser consultado sobre cómo se tomó la decisión de Blackburn Rovers y Kortrijk de no permitir que Ben Brereton ni Nayel Mehssatou, respectivamente, participen de los próximos compromisos, dijo que "la principal reacción o sensación al recibirlas es un trato diferencial".

"De las selecciones que jugamos un mismo partido, algunas puedan contar, amparados por la legislación FIFA, con sus jugadores y otras no, me parece una medida totalmente imponente", declaró.

"Lo resolveremos. Tenemos un número de futbolistas mayor en la nómina y esas cosas están previstas, pero sí queremos puntualizar que vamos a enfrentar a una selección que cuenta con todos sus futbolistas porque así lo decide la FIFA y por otro lado, la FIFA también decidió que a las selecciones que no estábamos clasificadas, los clubes tenían la potestad de ceder o no a sus jugadores y de cara a un partido eso te proporciona las posibilidades y el trato se hace parcial e injusto", lanzó.

"La idea es resolverlo con los futbolistas que ya estamos aquí. La convocatoria fue más amplia, el número de futbolistas es suficiente, ojalá no suceda nada a partir de manaña y si sucede y existe otra baja, quizás tendramos que pensar en reaccionar, pero en un principio no", sostuvo.

Además habló sobre qué espera de esta gira por Europa y señaló que "es bueno poder ver a algunos futbolistas que vienen por primera vez o repiten con poca presencia en la selección para que se incrusten en el equipo".

Destacó igualmente al proceso de la sub 23, "porque son también el futuro recambio y debemos prestar mucha atención. Mi idea es que se aproximen mucho a ser parte de la selección adulta y tener una idea profunda, correcta y concisa de quioén es cada futbolista para cuando lo necesitamos, contar con ellos".

"Mi conclusión es que debemos coexistir los jóvenes con los más experimentados. Que convivan con la gente de experiencia y adquieran una sintonía para que sigan creciendo, potenciando a sus compañeros también", expuso.

Sobre los dichos de Claudio Bravo, los destacó al sostener que "el rendimiento te trae acá, y lo dice un hombre que no quiere ningún premio por estar en la selección. Mi idea es seguir contando con futbolistas de experiencia que nutran y ayuden a la integración de futbolistas que llegan".

"Siempre el lineamiento futbolístico es poseer el balón, quiero que asuman el control del balón, cuando no lo tengo me gusta presionar ordenadamente. A veces pudimos reflejar eso, mantuvimos la posesión del balón mucho tiempo, nos faltó la pericia de por dónde encontrar los caminos al gol, pero hicimos una posesión sólida del balón. Yo quiero atacar todo el tiempo posible, que mi equipo lo integren futbolistas que se asocien muy bien y que construyamos un equipo dinámico y agresivo", avisó.

En relación a la supuesta expresión de Mauricio Isla sobre la finalización de su paso por la Roja, declaró que "las conversaciones que tengo con los futbolistas son privadas y las mantengo en ese ámbito, pero la elección habla por sí sola. El futbolista que está aquí forma parte de la selección y el que no, no lo es por decisión mía. Cuento con todos los futbolistas y no he excluido a nadie, pero escojo a la gente que me parece que merece estar aquí".

La selección chilena enfrenta este miércoles a Polonia, desde las 14:00 horas.