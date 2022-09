Berizzo: "Debemos insistir en las cosas buenas que pueden sentar una base para lo que viene"

El director técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, valoró lo mostrado por su escuadra frente a Qatar, pese a que terminó con un empate 2-2 con gusto a poco en Viena, Austria.

En conferencia de prensa, Berizzo expresó: "Teníamos el partido controlado. Jugamos un buen primer tiempo, con variedad y profundidad. Hubo mucho quite en el arco rival y de ahí salió el gol. En el segundo no usamos el balón como en la primera. Nos marcaron dos goles más de equivocaciones propias que mérito del rival. Después volvimos a hacernos cargo del partido, con rebeldía y carácter. No lo ganamos por detalles. Hubo muchas cosas muy buenas (en el global)".

Además, aseguró que los goles de Qatar fueron fortuitos en el juego: "El marcador cambió sin que lo hiciera mucho el trámite. No es que necesitáramos protegernos. Tenemos que replicar la primera parte. Me gustó mucho como al final fuimos a buscar el partido".

Después, hizo un análisis de la gira en Europa: "En los dos partidos hubo cosas buenas que debemos juntar. Hoy mejoramos mucho con la pelota. Desbordamos en los costados, presionamos en campo rival con justeza y recuperamos muchos balones. Debemos insistir en las cosas buenas, que pueden sentar una base para lo que viene".

Volviendo al duelo con los qataríes, el ex Paraguay fue preguntado por el penal fallado por Alexis Sánchez: "La decisión se tomó en la cancha, pero todo el mundo es capaz de ejecutar bien un penal o fallarlo. No puntualizamos ahí, sino que en el trámite. Ojalá en la próxima un penal nos dé el triunfo".

Por otra parte, elogió a Víctor Méndez: "Muy bien, combinó bien con Juan Delgado, provocó el penal. Es un futbolista en continuo crecimiento. Debemos estar muy pendientes de él".

Finalmente, proyectó las próximas nóminas: "Hay que encontrar un núcleo de futbolistas estables, con otros que se puedan incrustar. Muchos futbolistas jóvenes se unirán. Seguramente aprovecharemos la próxima fecha FIFA y sacaremos conclusiones de esta".