Bernardo Redín: La evaluación es positiva, pero nos faltó contundencia

El DT de la Roja sub 23 valoró el desempeño de sus dirigidos.

El director técnico de la selección chilena sub 23, Bernardo Redín, valoró el desempeño de su equipo pese a la eliminación del Preolímpico, por diferencia de goles, en la primera ronda, tras empatar 0-0 ante Colombia en la última fecha.

"Para mí la evaluación es positiva. Con todos los inconvenientes que tuvimos para conformar el equipo y para prepararlo, y hacer una primera fase como esta, me parece que es positivo. Ninguna selección nos superó, incluso perdiendo con Argentina, nunca nos superaron y en el partido de hoy tampoco, no tuvimos opciones muy claras, pero pisamos más el área que Colombia", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Eso sí, analizó que "nos faltó contundencia y a medida que vayamos trabajando vamos a ir consiguiendo eso, primero había que darle seguridad y una identidad de juego al grupo e ir buscando las alternativas arriba. Intentamos con varios jugadores, con (Nicolás) Guerra, (Matías) Cavalleri, (Iván) Morales y (Diego) Valencia, el único que de pronto no participo fue Franco Lobos, pero eso era lo que teníamos e intentamos".

"Creo que hubiésemos podido tener un poco más si es que el equipo hubiera sido más ambicioso en el último cuarto, pero hay que seguir trabajando porque este grupo no se puede descuidar, es el más cercano a la selección absoluta y no se puede descuidar", agregó.

Finalmente, fue enfático en señalar que "nos vamos por goles, Colombia es un equipo muy fuerte y que va a pelear su grupo, por eso me voy orgulloso porque no nos ganó y creo que no fue superior a nosotros".