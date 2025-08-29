Bielsa sin filtro: la dura crítica al fracaso de Chile en las Clasificatorias

Marcelo Bielsa criticó duramente el último proceso de la Selección Chilena, encabezado al principio por Eduardo Berizzo y después por Ricardo Gareca, dejando al equipo en el último lugar de las Clasificatorias.

🗣️ ¿Qué dijo Marcelo Bielsa sobre Chile?

"Hay dos equipos, como es el caso de Chile y Perú que no tuvieron momentos buenos en la competencia, después el caso de Bolivia que salvo una secuencia de tres triunfos consecutivos tampoco tuvieron momentos buenos", señaló Bielsa en una conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo.

Uruguay es el último rival de La Roja en el cierre de las Clasificatorias

📅 ¿Cuándo juega Chile ante el Uruguay de Marcelo Bielsa?

Chile enfrenta a Uruguay el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Nacional.

📅 Fecha: Martes 9 de septiembre

⏱️ Hora: 20:30 horas.

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

