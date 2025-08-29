Brasil pierde tres figuras para enfrentar a Chile en las Eliminatorias

La Selección de Brasil sufrirá importantes ausencias en su duelo frente a Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras La Roja, ya sin chances de clasificación, busca cerrar con dignidad su participación, Carlo Ancelotti deberá rearmar su once tras la confirmación de tres lesiones de peso.

Con Nicolás Córdova al mando interino, Chile visitará a Brasil este jueves 4 de septiembre en el mítico Maracaná, antes de medirse a Uruguay en el cierre del proceso clasificatorio.

❓¿Cuáles son las bajas que tiene Brasil contra Chile?

Brasil no podrá contar con Joelinton, Alex Sandro y Vanderson para el partido ante La Roja.

Joelinton (Newcastle) salió lesionado en la Premier League frente al Liverpool y fue reemplazado en la nómina por Jean Lucas (Bahía).

Alex Sandro (Flamengo) quedó descartado y aún no tiene sustituto.

Vanderson (Mónaco) sufrió una lesión confirmada este viernes y fue reemplazado por Vitinho (Botafogo).

Ancelotti y tres menos para la fecha FIFA. Foto: Imago

⚽ ¿Cómo llega Chile a este duelo eliminatorio?

La Roja está matemáticamente fuera de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el equipo busca cerrar su participación mostrando una buena imagen ante rivales de peso como Brasil y Uruguay.

Nicolás Córdova, técnico interino tras la salida de Ricardo Gareca, tendrá la misión de ordenar un plantel golpeado por los resultados.

🏟️ ¿Qué se espera del partido en el Maracaná?

El encuentro se disputará el jueves 4 de septiembre en Río de Janeiro. Brasil, a pesar de las bajas, mantiene un plantel repleto de figuras y será favorito en casa. Chile, por su parte, intentará aprovechar las ausencias y dar la sorpresa en un escenario histórico.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Roja.