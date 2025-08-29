Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

Brasil pierde tres figuras para enfrentar a Chile en las Eliminatorias

La Canarinha llega con bajas sensibles ante La Roja en el Maracaná, una posibilidad para el estreno de Nicolás Córdova con Chile.

Foto: Imago Brasil pierde tres figuras para enfrentar a Chile en las Eliminatorias
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

La Selección de Brasil sufrirá importantes ausencias en su duelo frente a Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras La Roja, ya sin chances de clasificación, busca cerrar con dignidad su participación, Carlo Ancelotti deberá rearmar su once tras la confirmación de tres lesiones de peso.

Con Nicolás Córdova al mando interino, Chile visitará a Brasil este jueves 4 de septiembre en el mítico Maracaná, antes de medirse a Uruguay en el cierre del proceso clasificatorio.

❓¿Cuáles son las bajas que tiene Brasil contra Chile?

Brasil no podrá contar con Joelinton, Alex Sandro y Vanderson para el partido ante La Roja.

Joelinton (Newcastle) salió lesionado en la Premier League frente al Liverpool y fue reemplazado en la nómina por Jean Lucas (Bahía).

Alex Sandro (Flamengo) quedó descartado y aún no tiene sustituto.

Vanderson (Mónaco) sufrió una lesión confirmada este viernes y fue reemplazado por Vitinho (Botafogo).

Imagen foto_00000001
Ancelotti y tres menos para la fecha FIFA. Foto: Imago

⚽ ¿Cómo llega Chile a este duelo eliminatorio?

La Roja está matemáticamente fuera de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el equipo busca cerrar su participación mostrando una buena imagen ante rivales de peso como Brasil y Uruguay.
Nicolás Córdova, técnico interino tras la salida de Ricardo Gareca, tendrá la misión de ordenar un plantel golpeado por los resultados.

🏟️ ¿Qué se espera del partido en el Maracaná?

El encuentro se disputará el jueves 4 de septiembre en Río de Janeiro. Brasil, a pesar de las bajas, mantiene un plantel repleto de figuras y será favorito en casa. Chile, por su parte, intentará aprovechar las ausencias y dar la sorpresa en un escenario histórico.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Roja.

Temas #Deportes #Fútbol #Selección chilena

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Selección chilena