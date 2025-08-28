Brilla en el extranjero y expresó su desazón por no ser convocado a La Roja

La selección chilena ya tiene nómina para enfrentar a Brasil y Uruguay este mes de septiembre en el cierre de las Clasificatorias al Mundial de 2026, un listado al que Nicolás Córdova le dio un verdadero cambio al considerar mayormente a jugadores de proyección y no llamar a ningún miembro de la Generación Dorada.

Entre los nombres que rejuvenecen esta nómina se encuentran el arquero Thomas Gillier, los defensores Iván Román e Ian Garguez, Ignacio Saavedra y otros ya más recurrentes como Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Darío Osorio y Lucas Cepeda, entre otros.

Sin embargo, esta renovada convocatoria igualmente generó lamentos de algunos jugadores que quisieron estar presentes, y es el caso del volante Fernando Cornejo, quien actualmente brilla en el extranjero con Liga de Quito y manifestó su desazón por no estar considerado para esta doble fecha FIFA.

⚽ Fernando Cornejo lamentó el desaire de Nicolás Córdova en la nómina de Chile

Fernando Cornejo fichó a mediados de 2024 en Liga de Quito procedente de Palestino y desde su llegada al gigante ecuatoriano no se ha movido de la titularidad. Actualmente, se encuentra junto a su equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras haber eliminado al vigente campeón Botafogo.

Así, con este momento que atraviesa, el volante de 29 años lamentó el no haber sido considerado por Córdova a la selección, teniendo en cuenta el cambio de aires que se busca en la escuadra nacional.

"Venía haciendo las cosas bien, me venía preparando para lo que podía ser esta fecha de Eliminatorias con nombres y jugadores nuevos, pero no tocó. Voy a seguir trabajando para poder estar ahí algún día", expresó en diálogo con ESPN el ex Universidad de Chile y Audax Italiano, entre otros equipos.

▪️ La ausencia de Cornejo causó extrañeza en sus más cercanos

Días atrás, luego que se conociera la lista de convocados a La Roja, el propio DT de Cornejo en Liga de Quito, el brasileño Tiago Nunes, había expresado su sorpresa por ver que su pupilo no entró en la lista.

"Es un jugador de muchísima jerarquía que me genera buenas sensaciones. No sé hasta hoy por qué no fue convocado para la selección de Chile. Es un jugador que puede jugar en cualquier nivel", se refirió al respecto el ex estratega de U. Católica.

📊 Los números de Fernando Cornejo en Liga de Quito

🏟️ 56 partidos jugados

⚽6 goles

✅ 2 asistencias

⏰ 3.924' minutos jugados

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile cerrará su participación en las Clasificatorias sudamericanas visitando a Brasil el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas y recibiendo a Uruguay el martes 9 del mismo mes también a las 20:30 horas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Roja.