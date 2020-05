Castillo: Como hincha de la selección no puedo pedirle a Rueda que juegue como Sampaoli

El delantero nacional Nicolás Castillo analizó el proceso de Reinaldo Rueda en la selección chilena y aseguró que lo mira con optimismo, aunque descartó que se vuelva a tener un estilo como el de Jorge Sampaoli.

Castillo señaló en el programa ESPN Nexo que "uno quiere ver a Chile jugar como cuando ganamos la Copa América con Sampaoli y no va a ser así, no es el mismo técnico y los mismos jugadores. Como hincha no puedo pedirle a (Reinaldo) Rueda que juegue así".

Además, añadió que "no se ha encontrado el funcionamiento que se espera por parte del profe Rueda. Pero lo miro con mucho optimismo porque en la última Copa América se demostró que por los puntos estamos en buen nivel. Tenemos un equipo espectacular, y Gary (Medel), Arturo (Vidal), Claudio (Bravo) y Alexis (Sánchez) tienen muchas ganas de ganar".

Sobre quien prefiere como centrodelantero de la selección, en caso de que no sea él, el ariete de América dijo que "me gustaría mucho que fuera Felipe Mora, que tiene buena técnica y es goleador, además tiene mi edad. Pero tenemos la suerte de tener a Alexis y Eduardo (Vargas). El mejor que vi es el 'Chupete' (Suazo). No es fácil jugar en la selección, es complicado y para el DT es difícil también".

Finalmente, sobre un plazo para su regreso a las canchas, el jugador señaló que "en junio tengo un examen con la doctora que me operó y a partir de ahí vamos a saber cuándo volver. No te puedo decir el tiempo, y tampoco sabemos cuándo se va a volver a jugar".