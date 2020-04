CDF transmitirá especial de la Roja en el Mundial de Francia 1998

El Canal del Fútbol tendrá una programación cargada de nostalgia este fin de semana, destacando una "maratón" con la participación de Chile en el Mundial de Francia 1998.

Desde el jueves, el CDF transmitirá los cuatro partidos que disputó la Roja, en ese entonces dirigida por Nelson Acosta y liderada por la inolvidable dupla de Iván Zamorano y Marcelo Salas.

En ese torneo, la selección nacional superó la fase de grupos tras empatar con Italia, Austria y Camerún. En octavos de final, fue eliminada el equipo defensor del título mundial, Brasil, que tenía a Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo y Cafú como principales figuras.

El sábado, en tanto, el especial estará dedicado a la Roja femenina y su participación en la Copa América 2018.

Además, se recordarán amistosos internacionales de la selección masculina, y la definición del Torneo de Clausura 2006, con los partidos ida y vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano.

Revisa la programación completa del CDF a continuación:

Jueves 09 de abril

Francia 1998

Italia vs. Chile. 20:15 horas. CDF HD, Premium y Básico.

Viernes 10 de abril

Transmite CDF HD, Premium y Estadio CDF

Maratón Francia 1998, a partir de las 12:15 horas.

Italia vs. Chile

Chile vs. Austria

Chile vs. Camerún

Torneo de Clausura 2006

Final de ida

Colo Colo vs. Audax Italiano. 20:20 horas

Final de vuelta

Audax Italiano vs. Colo Colo. 22:00 horas

Sábado 11 de abril

Transmite CDF HD, Premium y Estadio CDF

Maratón Copa América Femenina 2018, a partir de las 09:15 horas

Chile vs. Paraguay

Chile vs. Colombia

Chile vs. Uruguay

Amistosos internacionales

Chile vs. Francia (2011). 14:15 horas

Chile vs. España (2011). 16:00 horas

Chile vs. Serbia (2012). 17:14 horas

Domingo 12 de abril

Transmite CDF HD, Premium y Estadio CDF

Máratón Copa América Femenina 2018, a partir de las 09:10 horas

Perú vs. Chile

Chile vs. Argentina

Maratón Francia 1998, a partir de las 12:30 horas

Italia vs. Chile

Chile vs. Austria

Chile vs. Camerún

Brasil vs. Chile