Cereceda recordó historiada broma en la Roja: Vi que estaban las cámaras y me quería morir

El lateral de O'Higgins Roberto Cereceda recordó la famosa "peladilla" que un grupo de compañeros de la selección chilena le realizó en las instalaciones del Complejo Deportivo "Juan Pinto Durán", y que saltó a la luz dado que justo ese día había acceso a la prensa.

"Siempre fui pelusón y molestaba a mis compañeros. Pero esa vez me tocó perder. Al 'Mago' Valdivia lo había subido al columpio porque ese día creo salió a aclarar algo a un canal de farándula. Entonces me dijo: 'Te vamos a hacer una peladilla'", contó el zurdo en diálogo con Las Ultimas Noticias.

Fue ahí cuando el mismo Valdivia junto a Jean Beausejor, Gonzalo Jara y Claudio Bravo y lo tomaron e hicieron la travesura.

"Yo me reía no más como que me dejé. El Bichi (Claudio Borghi) había dejado que la práctica fuera a puertas abiertas y cuando me doy vuelto, veo las cámaras", añadió.

"Yo no tenía problemas, pero me dio vergüenza. Y cuando vi que estaba la prensa, me quería morir. Me reía, pero igual me dio la plancha. Los demás también se rieron, aunque estaban molestos", completó Cereceda, quien tuvo palabras para Marcelo Bielsa, pese a que el rosarino lo dejó fuera de los 23 que fueron al Mundial de Sudáfrica 2010.

"Bielsa me citó a su oficina y me dijo que quedaba fuera de la Copa del Mundo. Yo lo presentía. Después del partido con México, previo al Mundial, varios perdimos la oportunidad. Me dolió, peo igual me siguió citando. Incluso en un partido me nombró capitán", contó.