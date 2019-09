Chilavert: Es un orgullo para toda Sudamérica que la FIFA haya nominado a Christiane Endler

El paraguayo elogió la figura de la portera chilena, que está en la terna del The Best.

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert se deshizo en elogios hacia la chilena Christiane Endler, quien fue nominada al premio The Best de la FIFA, y declaró que la meta de París Saint-Germain tiene condiciones para ser una portera "ideal".

"Me llena de satisfacción que hayan nominado a 'Tiane' Endler, porque reúne todas las condiciones para ser una portera excepcional. Tiene personalidad, buen manejo con los pies, es muy inteligente en la manera de ubicarse bajo los palos y tiene otra cosa importante, que es bonita", indicó Chilavert a El Gráfico.

"Reúne todo para ser una arquera ideal y me parece perfecto que la FIFA la nombre como una de las candidatas. Para mí, ya ganó, porque se merece el premio por todo el trabajo que ha hecho en su equipo y fundamentalmente en la selección chilena. Dios quiera que pueda ganar", agregó.

El paraguayo contó que la vio por primera vez en el Mundial de Francia y que luego le impactaron sus entrenamientos, "por su forma de trabajar, profesionalismo y forma de pararse en la portería".

"Me alegro mucho por ella, porque sé que es una guerrera, una trabajadora y una luchadora que ha llegado muy lejos", destacó Chilavert, quien también se refirió a que Endler jugó como delantera antes de asumir como guardavallas.

"Somos parecidos en eso, porque yo también jugaba de '9' antes de ser portero. Esas son las virtudes que a uno le ayudan en la portería para manejar bien el balón dentro del área y para sacar al equipo desde abajo. Pero lo fundamental en esto es atajar", sostuvo.

Por último, Chilavert dijo que "es un orgullo para toda Sudamérica que la FIFA haya nominado a Tiane. Repito, ojalá que gane, para mí ya es la mejor arquera del mundo, porque el trabajo que hace en Europa y en la selección chilena ha sido excelente".

Chilavert celebró el gran desempeño de Christiane Endler durante el Mundial de Francia, con una publicación en su cuenta de Twitter: