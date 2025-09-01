Chile define su formación vs Brasil: juveniles, un capitán inesperado y la presión de no finalizar colista

La Selección chilena vive sus últimos capítulos en unas Clasificatorias Sudamericanas para el olvido. Eliminada del Mundial 2026 y hundida en el último lugar con solo 10 puntos, Chile enfrentará a Brasil este jueves en el Maracaná y cerrará ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional. Dos potencias que ponen fin a un proceso gris, marcado por fracasos, quiebres internos y la ausencia total de la Generación Dorada.

🔴 ¿Cuál sería la formación de Chile vs Brasil?

Nicolás Córdova apostará por un once cargado de juventud, con varios Sub 20 y nombres que debutarán en estas Eliminatorias. En el arco aparece Thomas Gillier como opción principal, aunque Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes también esperan su chance para estrenarse en la Roja adulta. La defensa tendría como líder a Paulo Díaz —si logra recuperarse físicamente— junto a Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic, mientras que por las bandas Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo buscarán darle equilibrio al equipo.

En la mitad de la cancha se perfila la dupla de Rodrigo Echeverría con Vicente Pizarro, dos nombres que llegan con peso en sus clubes y que representan parte del recambio.

Más arriba, la ilusión ofensiva recae en Darío Osorio, que vive un gran momento en el Midtjylland con cinco goles en la temporada; en Lucas Cepeda, que se ha convertido en pieza clave de Colo Colo con goles y asistencias y en Ben Brereton, recién fichado por el Derby County. En la banca asoma Lucas Assadi, consolidado en la U de Chile, como otra alternativa que refleja el buen presente del semillero.

🧢 ¿Quién llevará la jineta de capitán en Chile vs Brasil?

Todo indica que Gabriel Suazo será el encargado de portar la jineta. El nuevo fichaje del Sevilla ya mostró carácter en 2021, cuando lideró a Colo Colo en plena lucha por no descender, y en Francia incluso supo capitanear arengando en español a sus compañeros en Toulouse, demostrando un liderazgo que trasciende el idioma. Con 29 partidos en la Roja adulta y un recorrido completo en selecciones juveniles, Suazo se posiciona como el referente natural de este recambio.

🇧🇷 ¿Qué bajas tiene Brasil para enfrentar a Chile?

Carlo Ancelotti tampoco la pasa bien en la previa. Brasil perdió a Joelinton (Newcastle), reemplazado por Jean Lucas (Bahía); a Vanderson (Mónaco), sustituido por Vitinho (Botafogo); y a Alex Sandro (Flamengo), quien se marginó sin sustituto confirmado. Aun así, la Verdeamarela llega con un plantel lleno de estrellas.

Pero más allá de las bajas, el ruido lo pone la situación con Neymar. El astro del Santos desmintió públicamente la versión de Ancelotti, quien había señalado que quedaba fuera por molestias físicas.

Neymar aseguró que su ausencia se debía a “razones técnicas” y no a un problema muscular, dejando en evidencia un quiebre de discurso con su entrenador. Una controversia que marca la interna de Brasil en la antesala del duelo contra Chile, aunque el propio Ancelotti aclaró que busca ampliar opciones de cara al futuro y que Neymar sigue en sus planes para el Mundial.

⚠️ ¿Qué pasa con Loyola y Barticciotto?

La Roja también arrastra problemas en su nómina. Felipe Loyola sufrió un esguince acromioclavicular que lo mantiene en tratamiento, mientras que Bruno Barticciotto arrastra molestias musculares en Santos Laguna y es duda para la doble fecha. Dos golpes sensibles para un equipo que confiaba en ellos como parte de la renovación.

💬 ¿Qué dicen los líderes de esta Roja renovada?

Rodrigo Echeverría, uno de los “líderes” de este grupo, respaldó el trabajo del interino Córdova y destacó el espíritu que reina en el plantel juvenil. “Ya estamos eliminados, pero la intención es terminar de la mejor manera posible, con muchos chicos jóvenes. Queremos dejar una buena impresión para lo que viene”, señaló el mediocampista del León de México.

El propio Echeverría agregó que, aunque no estén los históricos, sí hay referentes con experiencia como Paulo Díaz, Gabriel Suazo y Guillermo Maripán, capaces de sostener a la Roja en este difícil cierre de Eliminatorias.

📅 ¿Cuál es el itinerario de la Roja antes de Brasil?

La preparación comenzó en Pinto Durán con un doble turno el lunes 1 de septiembre, combinando prácticas abiertas y privadas. El martes 2 incluirá una conferencia de prensa de Córdova y un jugador, tras el entrenamiento matinal, y cerrará con un trabajo vespertino. Finalmente, el miércoles 3 se programó la última práctica en la mañana antes de viajar rumbo a Río de Janeiro.

🕒 ¿Cuándo juega Chile vs Brasil y Uruguay?

📅 Brasil vs Chile: Jueves 4 de septiembre – 20:30 horas – Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

📅 Chile vs Uruguay: Martes 9 de septiembre – 20:30 horas – Estadio Nacional, Santiago.

👉 ¿Podrá esta Roja juvenil, con Suazo como capitán y con Osorio, Cepeda y Brereton como cartas de ilusión, evitar terminar colista en las Eliminatorias o el cierre será el golpe más duro de su historia reciente? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.