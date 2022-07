Christiane Endler disparó con todo tras triunfo de Chile: No podemos jugar así si queremos ganar el repechaje

Christiane Endler, capitana de la selección chilena y la mejor arquera del mundo, manifestó su disconformidad con el quinto lugar conseguido en la Copa América Femenina y el cupo para el repechaje mundialista, señalando que el objetivo, la clasificación directa, no se cumplió.

"Estoy contenta por el triunfo, pero con rabia, porque no deberíamos haber llegado hasta aquí. Como equipo nos merecemos más, deberíamos estar más arriba, necesitamos trabajar mejor", declaró en la transmisión oficial de Canal 13 tras la victoria ante Venezuela en Armenia, Colombia.

Y en la misma línea, deslizó una crítica indirecta al cuerpo técnico que dirige José Letelier: "Tenemos suerte y la nueva posibilidad de clasificar al mundial, tenemos que tomarlo con la seriedad que merece un proceso de selección".

Respecto a su actuación personal en la Copa América, Endler también reconoció que no tuvo buenas presentaciones, pero apuntó que en el balance general fue "regular" su rendimiento. No obstante, siguió con sus dardos y apuntó que "no pasa por nosotras los resultados".

"No nos podemos conformar con lo logrado hasta ahora, tenemos que seguir creciendo como equipo, selección, como fútbol femenino, y necesitamos apoyo, que nos digan como hacerlo", subrayó.

Y fue enfática en señalar que " hay que mejorar y ser autocríticos todos, no solo yo, el cuerpo técnico. Si queremos ganar el repechaje, no podemos jugar así".

"No estoy contenta con la Copa América que hice"

Por último, reiteró no sentirse satisfecha con el quinto lugar en Colombia: "Queremos estar más arriba, pelear los primeros puestos.

"No cumplimos los objetivos que nos planteamos, y tenemos que replantear lo que está pasando. No estoy contenta con la Copa América que hice", lanzó.

Y al ser consultada sobre la continuidad de Letelier, señaló que la ANFP debe evaluar los resultados y este proceso.

"Es decisión de ellos, y también tenemos que evaluarnos nosotras y ver si seguimos en esto o no", sentenció.