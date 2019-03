Christiane Endler: Esta va a ser una gran Copa del Mundo

La portera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, se mostró optimista sobre el desarrollo del Mundial de Francia 2019, torneo en el que participará la Roja y que se realizará entre el 7 de junio y el 7 de julio.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, la arquera de PSG dijo que el certamen planetario "va a ser una gran experiencia, sé que la organización de este Mundial ha sido de las mejores de la historia así que va a ser una gran Copa del Mundo".

Sobre cómo le favorecerá el hecho de militar en un equipo francés, la guardameta nacional afirmó que "conozco varios de los estadios en los que nos va a tocar jugar. Conozco el clima, el tipo de cancha, el idioma también así que siento que va a ser una ayuda para mí y para el equipo. Espero ser un aporte como siempre y que salga todo bien".

Endler, además, habló de su próximo desafío con el elenco parisino ante Chelsea por los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. "Sabemos que va a ser un partido súper complicado, que ella son muy rápidas y que tienen el típico juego inglés, muy directo y físico. Tienen jugadoras técnicas en el medio y es un rival que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo que está peleando todas las copas y la liga en Inglaterra", afirmó.

La portera chilena tuvo un paso por el elenco londinense en el 2014, por lo que reconoció que será un duelo especial para ella, afirmando que "hay varias jugadoras que estuvieron conmigo, al igual que la entrenadora. Es entretenido jugar contra tu ex equipo y también sería entretenido ganarles y pasar de ronda a las semifinales. Espero poder jugar el partido y que se cumpla la ley del ex anotando (risas), pero no en mi arco".