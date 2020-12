Colombia reconoce interés en Rueda y Chile da vía libre para negociar

La selección colombiana confirmó el interés de sentarse a negociar con Reinaldo Rueda y con la Federación de Fútbol de Chile para la posibilidad de que el DT deja la banca de la Roja y se haga cargo del elenco cafetalero.

De acuerdo a lo informado este martes por El Mercurio, Rueda y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se reunieron el pasado viernes, instancia donde analizaron variados temas, entre ellos la posibilidad de que el colombiano reciba una oferta de su país.

Ante ello, el dirigente curicano le expresó que tiene vía libre para negociar y que la indemnización (cercana a los cuatro millones de dólares) no será una piedra de tope.

"Pablo le comentó a Rueda que uno debe trabajar donde sea feliz. Ambos coincidieron en que la esclavitud ya no existe y que la plata no sería tope si quiere retornar a su país", aseguró una fuente de la ANFP.

Y desde Colombia dan más pistas: "Nuestro presidente, Ramón Jesurún, tiene contemplado conversar con su par chileno, Pablo Milad, para ver el tema de Reinaldo Rueda, un técnico muy querido y valorado en nuestro país. La idea no es llevar a pasar a nadir, menos a la Federación Chilena", manifestó un representante de la federación cafetalera.

No obstante, en la ANFP optan por mantener la cautela: "No puedo comentar nada, porque no ha llegado ninguna propuesta forma de la Federación Colombiana por Reinaldo Rueda. Hasta ahora sigue siendo nuestro entrenador", dijo Pablo Milad.