Colorizaron imagen de la selección chilena que participó en el primer mundial

El usuario de Twitter @WC1930bloggers, quien impulsa un proyecto de investigación para precisar los eventos que ocurrieron en la primera Copa del Mundo, sorprendió al revelar una imagen colorizada digitalmente de la selección chilena que participó en Uruguay 1930.

La imagen original fue tomada el 19 de julio de 1930, previo al duelo contra Francia, que terminó 1-0 a favor del equipo nacional, que en ese entonces vestía de blanco y era dirigido por el húngaro Jorge Orth.

En ese torneo, Chile finalizó en el quinto lugar tras jugar sólo tres partidos. Derrotó a México en el debut y después a Francia. En el tercer compromiso perdió con el que sería subcampeón del torneo, Argentina.

Revisa la imagen a continuación:

The Chilean @LaRoja line-up prior to kick off against #France @1930WorldCup.

Back (ltr) C Torres, A Torres, Cortes, Riveros, Chaparro, Ojeda.

Front (ltr) Saavedra, Schneeberger, Vidal, Villalobos, Subiabre. @EugeFigueroaB @pelotazo @IPerezTuesta @alb0black @DatosAlbos pic.twitter.com/ZKHAEB3SrQ