Con varias sorpresas: Nicolás Córdova entregó la nómina de La Roja para las últimas dos fechas Eliminatorias

Se cierra una era en la historia de la Selección chilena. Sin referentes de la Generación Dorada y con varias sorpresas, Nicolás Córdova entregó la nómina para los últimos duelos de Eliminatorias frente a Brasil y Uruguay. Aunque La Roja ya no tiene chances de llegar al Mundial 2026, el DT apostó por un recambio con nombres que darán que hablar rumbo al 2030.

😯 Las sorpresas en la nómina de Nicolás Córdova en la Selección chilena

El técnico decidió dar un giro radical: no hay ningún integrante de la Generación Dorada en la lista.

En su reemplazo aparecen nombres que representan el recambio: Lucas Assadi de Universidad de Chile, consolidado como figura del medio local, además de Ignacio Saavedra (Sochi), Ian Garguez (Palestino) y Emiliano Ramos (Everton).

También hay una gran novedad en el arco: Brayan Cortés fue marginado y en su lugar asoman Lawrence Vigoroux, Vicente Reyes y Thomas Gillier.

La otra sorpresa es el regreso de Ben Brereton Díaz, quien vuelve a ponerse la camiseta de la Roja tras quedar relegado en el ciclo de Ricardo Gareca.

📋 La lista completa de Chile vs Brasil y Uruguay

Córdova convocó a 28 jugadores para los últimos duelos de Eliminatorias, que se jugarán en el Maracaná y el Estadio Nacional.

Arqueros

Lawrence Vigoroux (Swansea City, GAL)

Vicente Reyes (Peterborough United, ING)

Thomas Gillier (CF Montreal, CAN)

Defensas

Paulo Díaz (River Plate, ARG)

Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA)

Guillermo Maripán (Torino, ITA)

Iván Román (Atlético Mineiro, BRA)

Gabriel Suazo (Sevilla, ESP)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Matías Sepúlveda (Universidad de Chile)

Fabián Hormazábal (Universidad de Chile)

Ian Garguez (Palestino)

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría (León, MEX)

Ignacio Saavedra (Sochi, RUS)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

César Pérez (Defensa y Justicia, ARG)

Felipe Loyola (Independiente, ARG)

Luciano Cabral (Independiente, ARG)

Lucas Assadi (Universidad de Chile)

Javier Altamirano (Universidad de Chile)

Delanteros

Alexander Aravena (Gremio, BRA)

Ben Brereton Díaz (Southampton, ING)

Emiliano Ramos (Everton)

Gonzalo Tapia (São Paulo, BRA)

Bruno Barticciotto (Santos, MEX)

Darío Osorio (Midtjylland, DIN)

Lucas Cepeda (Colo Colo)

Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)

🏟️ ¿Qué se juega Chile en estas últimas dos fechas de Eliminatorias?

La Roja ya no tiene opciones de clasificar al Mundial 2026 ni siquiera al repechaje. Sin embargo, Nicolás Córdova ve estos partidos como una plataforma para iniciar el proceso rumbo a 2030, donde la base serán los jóvenes que hoy tienen la oportunidad de mostrarse.

El DT lo adelantó en entrevista: “Lo que buscamos es dar rodaje a nuevas generaciones para iniciar un camino que nos lleve al próximo Mundial”.

👋 ¿Por qué no hay jugadores de la Generación Dorada?

La decisión de Córdova simboliza el fin definitivo de una era. Ninguno de los referentes históricos fue considerado, marcando un cierre formal para Arturo Vidal y Alexis Sánchez, entre otros.

El mensaje es claro: La Roja inicia un recambio total, apostando a que nuevas figuras como Assadi, Aravena, Osorio y Barticciotto carguen con el peso del equipo en el futuro inmediato.

❓ ¿Cuántos jugadores llamó Córdova?

Son 28 convocados, con mayoría de futbolistas jóvenes y varios que militan en el extranjero.

