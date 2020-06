Cristián Alvarez reveló "plan" de Sampaoli para anular a Neymar: "¿Qué huevada hago, profe?"

El ex lateral derecho de la selección chilena Cristián Alvarez dio a conocer cómo el entrenador Jorge Sampaoli lo preparó para realizar una férrea marca al brasileño Neymar, en la previa a un encuentro entre ambos elencos.

"Me tenían en una sala de cine en el complejo de Cruzeiro. Una pantalla gigante con las mejores jugadas de Neymar, imagínate. Pasaba por un lado, pasaba por el otro, bicicleta, los pasaba por arriba; una velocidad que tenía", le dijo el retirado futbolsita al Canal del Fútbol.

"Termina el video y quedo mirando a Sampaoli y le digo '¿qué huevada hago, profe?'. Se pone a reír y me dice: 'Sé que es difícil'. Me dio algunos tips que me sirvieron, pero el video era para irse para la casa, agarrar el avión e irse", recordó el ex U. Católica y River Plate.

También dedicó palabras a un episodio que vivió en el reconocido Bar Liguria, cuando tuvo un altercado con uno de los parroquianos.

"Estaba comiendo en el Liguria con mi señora y me pidió acompañarla al baño. En eso, un tipo se pone medio molestoso, me puse al medio y no pasó nada. Pero luego, al regresar, vuelvo a ver al tipo sentado en la primera mesa. De repente se tira con todo a pegarme, me pega un empujón escalera abajo y me alcanzo a agarrar de la baranda, dándole un combo con el impulso con la mano izquierda", relató.

"Me voy a sentar y cuando empiezo a limpiarme la mano, veo sangre y entre eso me sacan un diente del tipo que se me había incrustado. Al otro día tuve que ir a entrenar con la Roja, con la mano vendada, diciendo que me había pegado con una puerta", argumentó.