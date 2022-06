Cristopher Toselli: Si el rendimiento en mi club trae una nominación a la Roja, yo feliz

El arquero chileno Cristopher Toselli disfruta de un gran momento con la camiseta de Central Córdoba, en Argentina, y en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa comentó de sus expectativas con Central Córdoba y de la opción de volver a vestir la camiseta de la Roja.

"Hasta ahora ha sido una temporada gratificante en todo aspecto. He crecido como jugador, como persona, me he adaptado a una liga competitiva gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros. Respecto al partido del domingo fue algo histórico para la ciudad, eran 55 años sin ganarle a Boca y para un equipo que lleva muy poco tiempo en Primera. Ya mañana (hoy) tenemos otro partido importante para salir de la zona baja", dijo de entrada el arquero nacional en conversación con José Antonio Prieto.

Sobre su buen momento, el ex seleccionado sub 20 comentó que "tenía una espina por salir al extranjero porque mi primera experiencia no fue buena. Ahora me pilla en un momento inesperado, pero también más maduro, con más experiencia, con familia y no me quejo. Disfruto el momento, pero siempre digo que es día a día", añadió.

Consultado respecto a la posibilidad de volver a la Roja, el arquero formado en Universidad Católica expresó que "obviamente que el objetivo de todo futbolista es estar en la selección y si uno hace las cosas bien, puede tener oportunidades".

"Pero no lo pienso, porque estoy disfrutando este momento y si llega bien, si no, bien también. Me preocupa mi rendimiento en el club, y si eso conlleva a una nominación, yo feliz, pero yo seguiré haciendo mi trabajo de la mejor manera para sentirme lo más capaz posible. Soy sincero, no veo más allá de mañana", expresó Toselli, quien tuvo palabras para la lucha por el arco nacional.

"A Eduardo lo conozco, no somos cercanos, pero sí lo conozco porque era ayudante de Marcelo Bielsa. Con respecto a Claudio (Bravo), ojalá que siga, porque puede seguir entregando mucho, está en otro nivel y por algo está en Europa, en uno de los mejores equipos de España. Gabriel (Arias) se está recuperando, están Brayan (Cortés), Sebastián Pérez, Zacarías (López). Hay una sana lucha y mientras uno haga bien el trabajo en su equipo, puede aparecer", comentó.

Sobre su futuro y respecto a la opción de volver a Universidad Católica, el jugador nacional dijo que "tengo contrato hasta fin de año, lo considero mi casa y agradezco todo lo que me dio porque me formó como futbolista y como personas. No sé si me faltó cumplir algo, pasé un momento complicado donde pese a luchar títulos, no ganábamos nada y estuve también cuando ganamos todo. Siento que di lo mejor y no cerraría mi etapa en el club".