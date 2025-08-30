¿Cuándo comienza Chile a entrenar para los duelos ante Brasil y Uruguay?
La selección chilena, dirigida por Nicolás Córdova, jugará ante Brasil en el Maracaná y cerrará contra Uruguay en el Estadio Nacional rumbo al Mundial 2026.
La Roja ya tiene definido su camino para la última doble fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Con Nicolás Córdova al mando de forma interina, Chile visitará a Brasil en el histórico Maracaná y luego recibirá a Uruguay, de la mano de Marcelo Bielsa, en el Estadio Nacional.
🇨🇱 ¿Cuándo comienza la preparación de La Roja en Santiago?
Los entrenamientos se iniciarán el lunes 1 de septiembre en el complejo Juan Pinto Durán, con acceso a la prensa. Un día después, el técnico Nicolás Córdova y un jugador atenderán a los medios en la ANFP de Quilín a las 14:00 horas.
El miércoles la selección tendrá una práctica privada por la mañana y luego viajará rumbo a Río de Janeiro.
⚽ ¿Cuándo juega Chile contra Brasil en el Maracaná?
El duelo frente a la Canarinha será el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Al día siguiente, La Roja regresará a Santiago para iniciar la preparación de su segundo partido en esta fecha doble.
🔥 ¿Qué actividades tendrá Chile antes de enfrentar a Uruguay?
El viernes 5 comenzarán los trabajos en Chile con foco en el partido ante la Celeste. El domingo 7 de septiembre habrá una práctica abierta para la prensa en la mañana y conferencia de jugadores al mediodía.
Ese mismo día el equipo tendrá doble jornada de entrenamientos. El lunes 8, Nicolás Córdova hablará en conferencia a las 14:00 horas desde el Estadio Nacional.
El partido frente a Uruguay de Marcelo Bielsa está programado para el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el recinto de Ñuñoa.
