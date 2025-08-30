¿Cuándo comienza Chile a entrenar para los duelos ante Brasil y Uruguay?

La Roja ya tiene definido su camino para la última doble fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Con Nicolás Córdova al mando de forma interina, Chile visitará a Brasil en el histórico Maracaná y luego recibirá a Uruguay, de la mano de Marcelo Bielsa, en el Estadio Nacional.

🇨🇱 ¿Cuándo comienza la preparación de La Roja en Santiago?

Los entrenamientos se iniciarán el lunes 1 de septiembre en el complejo Juan Pinto Durán, con acceso a la prensa. Un día después, el técnico Nicolás Córdova y un jugador atenderán a los medios en la ANFP de Quilín a las 14:00 horas.

El miércoles la selección tendrá una práctica privada por la mañana y luego viajará rumbo a Río de Janeiro.

⚽ ¿Cuándo juega Chile contra Brasil en el Maracaná?

El duelo frente a la Canarinha será el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Al día siguiente, La Roja regresará a Santiago para iniciar la preparación de su segundo partido en esta fecha doble.

Llegó el recambio obligado en La Roja. Photosport

🔥 ¿Qué actividades tendrá Chile antes de enfrentar a Uruguay?

El viernes 5 comenzarán los trabajos en Chile con foco en el partido ante la Celeste. El domingo 7 de septiembre habrá una práctica abierta para la prensa en la mañana y conferencia de jugadores al mediodía.

Ese mismo día el equipo tendrá doble jornada de entrenamientos. El lunes 8, Nicolás Córdova hablará en conferencia a las 14:00 horas desde el Estadio Nacional.

El partido frente a Uruguay de Marcelo Bielsa está programado para el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el recinto de Ñuñoa.

🇨🇱 ¿Dónde leer más sobre la Selección Chilena?

