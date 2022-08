Dagoberto Currimilla: Mi hijo admira a Di María, a quien le pegué una tremenda chuleta

El ex seleccionado sub 20 Dagoberto Currimilla hizo un repaso por lo que fue su participación junto a variados integrantes de la "generación dorada", y aseguró que guarda los mejores recuerdos del Sudamericano y del Mundial donde Chile finalmente terminó tercero en el proceso liderado por José Sulantay.

"Fuimos terceros en el mundo y eso no es poco. Además, siempre me acuerdo de ese mundial porque mi hijo admira a Di María, a quien le pegué una tremenda chuleta", contó a Las Últimas Noticias el jugador nacido en Valdivia.

En su memoria queda precisamente ese partido ante Argentina en semifinales: "Una que el gol de Di María fue muy temprano y no nos pudimos sacar eso de la mente. Recuerdo que Toselli tenía la valla invicta y ese gol nos derrumbó. El arbitraje también fue escandaloso. Y lo otro, lo impulsivo que éramos: Gary y yo fuimos expulsados", contó antes de abordar el escándalo que se generó con la policía canadiense luego de aquel duelo.

"Ahí yo no participé, porque estaba deprimido por la derrota y la expulsión, me duché de los últimos, y cuando salí vi a algunos de mis compañeros con esposas", narró Currimilla, quien recuerda que ahí se forjó la generación dorada.

"La actitud de todos y la guía del profe Sulantay. Personalidades como las de Gary y Arturo contagiaban al resto. Cuando sentimos que podíamos llegar alto, nos enfocamos solo en ganar", expresó antes de referirse a su nula participación en la Roja adulta.

"La verdad es que no lo sé. Nunca fui considerado no siquiera para partidos amistoso y eso que yo jugaba en forma permanente. Tal vez me perjudicó no ser tan mediático, malo para dar entrevistas. No sé", concluyó.