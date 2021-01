Dalcio Giovagnoli: Para mí, el candidato a la Roja es Mario Salas

El director técnico de O'Higgins, Dalcio Giovagnoli, expresó su opinión sobre la búsqueda de un entrenador en la selección chilena y aseguró que Mario Salas debiera quedarse con el puesto.

En diálogo con La Tercera, Giovagnoli señaló que "si tú me dices, más allá de los procesos, el técnico nacional debe ser chileno. Para mí, el candidato a la Roja es Mario Salas. Tú me dices que le fue mal, pero fue un proceso. Si no andas en un proceso vas al paredón y no es así tampoco".

"Hablo de Mario, porque me parece un técnico muy preparado, que conoce mucho el medio. Está a la altura de las circunstancias. No por un proceso malo o irregular te tienen que condenar. Para ese tipo de determinaciones se necesita un tipo con cierta experiencia, cierto recorrido y conocimiento", añadió el estratega, refiriéndose a los fracasos del "Comandante" en Colo Colo y Alianza Lima, elenco que descendió en Perú tras su gestión.

Además, el ex campeón con Cobresal se refirió a su presente en O'Higgins: "Tenemos cuatro partidos más, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Tenemos partidos muy difíciles. Mañana (sábado) jugamos con Católica y ese puede ser uno de los partidos más complejos y de alto riesgo. Ahí veremos dónde estamos parados".

En relación al duelo con los "cruzados", el argentino señaló que "no mido la tabla, sino el rendimiento. La UC es un equipo con una marcha más y para poder emparejar debes estar concentrado al máximo. Hablo de una cuestión técnica, táctica, futbolística y sicológica".

El partido de O'Higgins contra la UC se jugará este sábado a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua.