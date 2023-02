Daniela Zamora y el futuro de José Letelier: "La ANFP tendrá que hacer su análisis"

La selección chilena femenina regresó a Chile este jueves, tras la derrota ante Haití en el repechaje al Mundial que se disputó en Auckland, y la delantera Daniela Zamora se refirió a la continuidad del técnico José Letelier, señalando que está en manos de la ANFP.

"La ANFP tendrá que hacer su análisis para ver qué pasa", apuntó la atacante, quien también fue consultada por el futuro de varias históricas, luego de que la portera y capitana Christiane Endler deslizara su retiro del cuadro nacional.

Al respecto, Zamora solo se limitó a señalar que "cada una tiene que tomarse su tiempo, es un momento de reflexión y hay que esperar a ver qué pasa".

En cuanto al adverso resultado ante las caribeñas, la jugadora de Universidad de Chile reconoció que "las sensaciones son malas, estamos decepcionadas y tristes. No me he dado el tiempo para procesar lo que pasó y hablar tranquila. El golpe anímico es muy duro".

"No metimos los goles, fue un partido muy apretado. Ellas tuvieron pocas llegadas y acertaron, nosotras no lo logramos", sentenció la futbolista.

Letelier, también presente en la delegación que arribó a Chile este jueves, evitó el diálogo con los medios.