Diego González, jugador de Rangers citado al microciclo: Jamás imaginé algo así

Reinaldo Rueda entregó este viernes la nómina de jugadores locales para el primer microciclo del año y entre las sorpresas estaba Diego González, defensa de Rangers de Talca, club de la Primera B.

González, sorprendido por el llamado, dialogó con Al Aire Libre PM por la citación y manifestó su alegría por la chance de trabajar con la Roja.

"Me lo tomé por sorpresa. Jamás me imaginé que podía llegar algo así. Lo daré todo. Estoy contento por la nominación, espero estar bien. Estoy con confianza en Rangers, me han recibido bien mis compañeros este año y a seguir igual", declaró.

Otro de los que no se esperaban esta citación fue Erick Wiemberg, de Unión La Calera, quien remarcó que la convocatoria es "una recompensa".

"Uno está trabajando para eso. Esperar aprovechar la oportunidad y aprender lo más posible. Estuve en Valdivia muchos años, y ahora estar en Calera me da un plus mayor, una mayor vitrina. Es recompensa de los clubes donde he estado", cerró.

La práctica que dirigirá Rueda será este lunes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en "Juan Pinto Durán".