DT de la sub 15: No esperábamos esta diferencia, pero los jugadores lucharon hasta el final

El director técnico de la selección chilena sub 15, Hugo Balladares, se refirió a la dura caída por 6-0 ante Argentina en el Sudamericano de la categoría y destacó el esfuerzo de los futbolistas más allá de verse superados en el marcador desde temprano en el partido.

"No esperábamos una derrota con tanta diferencia, pero nos encontramos con un equipo muy bueno y que nos superó de principio a fin, prácticamente en todos los aspectos del juego y no nos queda más que felicitarlos", sostuvo el DT en conferencia de prensa.

De igual forma, el estratega destacó que "aún en estas instancias uno intenta buscar aspectos positivos, ellos lucharon hasta el final, con dignidad, terminaron corriendo y trataron de dejar el nombre de Chile en lo más alto, no lo consiguieron, pero en el esfuerzo no me puedo quejar de nadie".

"Nosotros entendemos que esto es un proceso formativo, es su primera experiencia formativa, son niños que están en formación y, duele el resultado, pero termina pasando a segundo plano", añadió.

Junto con esto expresó que "esta experiencia les sirve porque deben ir conjugando entre experiencias buenas y malas, nos tocó una mala, tenemos que asumirla, analizar errores y estar con la cabeza en alto porque todavía quedan dos instancias competitivas en este sudamericano, que nos pueden permitir quedar mejor parados".

Sobre la recuperación anímica, Balladares aseveró que "obviamente, es una derrota dura, pero tenemos un cuero técnico grande y seguramente vamos a encontrar las conversaciones y el análisis profundo de lo que pasó y las sensaciones que ellos tuvieron en cancha.".

Finalmente, sobre Paraguay y Uruguay, sus últimos dos rivales en el Grupo B, señaló que "son dos equipos muy difíciles también, hemos visto el potencial que tienen los paraguayos, pero tenemos la posibilidad de tener un par de días más de descanso, de recuperar a los jugadores, en lo físico y en lo anímico, y volver a reencontrarnos con los aspectos que ellos conocen bien del juego e intentar focalizarnos en esa estructura que después nos permita competir para seguir en pelea".