Duro panorama: Brasil y Colombia serán rivales de Chile en las próximas fechas de Clasificatorias

La selección chilena tendrá duros apretones en la próxima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, ya que tiene a Brasil y Colombia en el horizonte, partidos en los que está obligado a ganar al menos uno para mejorar sus seis puntos en la tabla de posiciones.

La Roja deberá enfrentar al "Scratch" en casa y al elenco "cafetero" de Reinaldo Rueda en condición de visita, con la ilusión de recuperar los puntos perdidos este martes en el empate 1-1 ante Bolivia en San Carlos de Apoquindo.

Además, se está a la espera de que la FIFA y Conmebol ratifique que se jugará una fecha triple en el noveno mes del año, lo que de concretarse sumará un otro muy complejo desafío ante Ecuador en Quito.

Revisa las fechas clasificatorias

Fecha 9:

- Chile vs. Brasil

- Bolivia vs. Colombia

- Perú vs. Uruguay

- Venezuela vs. Uruguay

- Ecuador vs. Paraguay

Fecha 10:

- Colombia vs. Chile

- Brasil vs. Perú

- Uruguay vs. Ecuador

- Argentina vs. Bolivia

- Paraguay vs. Venezuela