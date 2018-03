Edson Puch se lamenta: "Cambiaría el 7-0 a México por ir al Mundial"

El jugador de Querétaro recuerda con pesar la no clasificación de Chile a Rusia.

Con el Mundial de Rusia 2018 a pocos meses de iniciar, la no clasificación de Chile al certamen global sigue pesando en los jugadores de la selección. Fue Edson Puch quien recordó con pesar el hecho de que La Roja no dirá presente en esta ocasión.

En conversación con Central Fox de Fox Sports, el delantero de Querétaro señaló que: "Se venían haciendo las cosas bien. Ganamos dos Copas América Consecutivas. No ir al Mundial fue un golpe muy duro para todos".

Puch fue consultado por el recordado 7-0 que el elenco de en ese entonces Juan Antonio Pizzi le propinó a México en la Copa América Centenario, encuentro donde fue una de las figuras.

"Fue lindo por que fue cuartos de final. Fue un lindo partido para todos y quedó en la historia, pero también me habría gustado jugar el Mundial", confesó el jugador a los micrófonos de Fox Sports.

Además, Puch comentó sobre sus posibilidades de volver a jugar en una Copa del Mundo.

"No tuve la oportunidad de ir al Mundial pasado y tenía muchas ganas de jugar uno. Ojalá pueda el que viene pero ya estoy más grande y quizás puede que sea más difícil pero no imposible", añadió el ex Pachuca.

Chile enfrentará a Suecia este sábado en partido amistoso a las 14:00 horas.