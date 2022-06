Eduardo Berizzo desmintió polémica con Claudio Bravo: No es real

El director técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, se mostró molesto antes de abordar junto a La Roja su vuelo ante Asia para la primera gira al mando del "Equipo de Todos", desmintiendo alguna polémica con el capitán Claudio Bravo.

"No es real, yo no hablé de él. No hay ninguna polémica, no pasa nada", dijo a la pasada, a propósito de la publicación de La Tercera de hace algunos días, en la que señaló que el "Toto" no tendrá considerado a Bravo para su proceso en La Roja.

Aseguran que Berizzo no tiene a Claudio Bravo entre sus planes rumbo al Mundial 2026 #CooperativaContigo https://t.co/rXisUlabTB pic.twitter.com/G2ArONKPXS — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 30, 2022

Además, dio frases de evidente enojo como "déjenme pasar, déjenme tranquilo, no quiero dar declaraciones, esto no es común".

Berizzo debuta al mando de la "estrella solitaria" el 6 de junio ante Corea del Sur en un amistoso, mientras que después enfrentará la Copa Kirin, donde su equipo se estrena el 10 del mismo mes contra Túnez.