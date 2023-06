Eduardo Berizzo en la previa de jugar ante Bolivia: Se asemejará a lo que intentaremos en el futuro

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, hizo la previa del duelo que la Roja jugará este martes ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra y junto con expresar su respeto por el cuadro albiverde, manifestó que buscará que el equipo sea lo más parecido a lo que espera en el estreno clasificatorio de septiembre próximo.

"Se asemejará a lo que intentaremos en el futuro. Estos días de entrenamiento nos han servido mucho para desarrollar la idea, para convivir juntos y mañana (martes) debemos salir a plasmar lo hecho en estos partidos anteriores ante un rival de dificultad mayor", dijo.

"De cara al futuro, falta para septiembre, pero lo que haremos (mañana) lo vamos a capitalizar de cara a septiembre. Luego, los jugadores volverán a sus clubes, mantener su nivel e insistir en nuestra manera de jugar. Mañana quizás habrá algún cambio, pero se asemejará más a lo visto ante República Dominicana", añadió.

Con respecto a Bolivia, Berizzo expresó que "nosotros planeamos todos los partidos con la misma rigurosidad y el mismo interés, siempre pensamos que nuestros rivales merecen nuestro respeto y nuestra atención. Así fue en estos partidos y así será ante Bolivia y cuando juguemos ante Argentina o Brasil, de acuerdo a nuestra mecánica. No hace nuestro rival distraernos".

"La idea es insistir en nuestra manera de jugar, con circulación de pelota a un ritmo muy alto, con agresividad en la recuperación, y mañana, ante un rival sudamericano y fuera de casa, también debemos hacerlo", complementó.

De cara al duelo ante Uruguay, en septiembre próximo, Berizzo expresó que "imagino llegar bien y preparado, pero la realidad de los futbolistas en estos meses que restan para las Clasificatorias cambian. De acuerdo a lo visto, hemos aprovechado nuestro tiempo".

"Ojalá el mejor tiempo esté por venir. Siempre uno desea que le vaya bien y trabaja con la responsabilidad de encontrar las variantes. En esta fecha FIFA hemos podido ver a futbolistas que se suman al equipo habitual, y eso nos tiene muy contentos porque los jóvenes y los de edad media han aprovechado su oportunidad", complementó.

"La gente joven dio un paso adelante y otros como Bolados y Altamirano mostraron que hay que tenerlos considerados. Con esto no quiero decir que me olvido de Kuscevic, Sierralta, Rubio... Si no que la idea es que todos se sientan parte de esta selección", expresó.