Eduardo Berizzo tras derrota ante Polonia: El partido debió ser nuestro

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, sacó positivas conclusiones pese a la caída 1-0 ante Polonia, en un encuentro que "debió ser nuestro", según estimó en la trastienda, destacando además que también generaron más situaciones ofensivas.

"Sacamos muchas conclusiones positivas dentro del partido, como muchas actuaciones, el funcionamiento defensivo, la circulación de balón, la posesión, el dominio que hicimos sobre el partido, no dejamos atacar, jugamos en campo rival, asumimos riesgos... hicimos del partido un monopolio del balón con dominio e intensidad defensiva para no sufrir nada", declaró.

"Son muchas las cosas que podemos destacar, la derrota obviamente no nos agrada, no me gusta perder como perdimos hoy después de hacer tanto esfuerzo. Una cosa corregible es recibir el gol que recibimos, pero creo que la actuación del equipo merece confianza, reconocimiento y es el camino que tenemos que sostener y decididamente convencernos de jugar de esta manera", agregó.

Además, afirmó que "lamentar las ausencias es un ejercicio estéril, lo importante es destacar las presencias", y que es necesario otorgar confianza a la gente que jugó".

"Debemos encontrar gente que se sume en ataque, debemos encontrar alternativas, debemos darles confianza, llenarlos de ese respaldo que necesita todo delantero para jugar con confianza y decidir jugadas. Hoy generamos más ataque, en los primeros cinco minutos Marcelino tuvo dos claras y esa fue la tónica del partido, intentar encontrar situaciones de gol, pero dado el volumen de juego no tuvieron relación exacta", prosiguió.

"Podemos generar mucho más, lo que no debemos hacer es bajar un centímetro la intensidad en la recuperación de la pelota y la convicción de que el balón es nuestro y tenemos que hacer lo que sucedió hoy, si pudimos dominar, sujetar y superar a un equipo como el que enfrentamos hoy, somos capaces de seguir en esta línea. Creo que generamos más ataque o situaciones, pero en la relación de tiempo, posesión y situaciones, todavía debemos generar más", sostuvo.

Luego, habló sobre la dualidad de funciones de Gary Medel, con lo que Chile "gana en dos aspectos fundamentales. Defensivamente contamos con Gary como un tercer central, protegiendo a nuestros dos centrales. El se transformó en un seguro defensivo y el desafío era que sea mediocampista y también lo logró".

"Por eso creo que mucho de lo que hicimos bien en posesión de balón tuvo que ver con él, y debemos reforzar la presencia de mediocampistas como Marcelino, Méndez, jugadores de muy buen pie, que nos den volumen de juego y con la profundidad de nuestros laterales y la confianza de nuestros atacantes a través de ese control del jeugo, dominar yu generar el ataque que hoy de alguna manera evidenciamos, me parece que el partido debió ser nuestro, la jugada del último minuto nos deja sin nada, pero me gustaron muchas cosas", comentó.

En relación a lo que se viene para la Roja, apuntó que luego del amistosos con Eslovaquia "tenemos preparado un microciclo de 15 días que empieza el 28 de noviembre con futbolistas nacionales y futbolistas sub 23, del medio local, incluso generando algún permiso de futbolistas del exterior para que pasen tiempo con nosotros".

Además, dijo que "el partido era igual" si entraba o no Robert Lewandowski: "No íbamos a jugar con tres centrales juegue Lewandowski o no. Eran dos atacantes y el nombre propio no condicionaba nuestro planteamiento".

"Creo que estamos cerca de nosotros mismos, de recuperar una identidad de juego que tiene que ver con lo que hicimos hoy. Un equipo que asfixia al rival, dominante, con control de balón, ofertas de pase y movimiento. La respuesta es que estamos cerca de nosotros mismos", completó.