El dato que sentencia a Ricardo Gareca antes del Chile vs Argentina

Chile se juega mucho más que tres puntos este jueves 5 de junio en el Estadio Nacional. La Roja, última en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, enfrenta a la campeona del mundo con la soga al cuello. Pero hay un dato que pone a Ricardo Gareca en la cuerda floja y que podría definir su futuro inmediato al mando del equipo nacional.

Chile vs Argentina: Un historial que condena

El historial de Chile vs Argentina es demoledor: en 17 partidos por Eliminatorias, La Roja solo ha ganado una vez, empatado cuatro y perdido en 12 ocasiones. La última y única victoria en este tipo de partidos fue hace 15 años, en 2008, con un solitario gol de Fabián Orellana en el Estadio Nacional. Desde entonces, todo ha sido frustración y caídas ante la Albiceleste, que llega sin presión y con Lionel Messi como figura excluyente.

Pero el dato que realmente sentencia a Gareca es el siguiente: ningún técnico chileno en los últimos 20 años ha logrado revertir una racha tan negativa ante Argentina en partidos oficiales. Y ahora, con Chile en el último lugar y a cinco puntos del repechaje, la presión es máxima. Si La Roja no suma al menos un empate, la eliminación podría quedar sellada en la próxima fecha ante Bolivia, y la continuidad del DT argentino quedaría prácticamente sentenciada.

Cuestionamientos y polémica por las citaciones

La situación de Gareca se ha complicado aún más tras las lesiones de Paulo Díaz y Luciano Cabral, lo que obligó al DT a realizar citaciones de emergencia. La hinchada no ha tenido piedad: lo acusan de decisiones “impresentables” y de no tener claridad en los reemplazos, llamando a jugadores fuera de posición o que no venían siendo considerados. La polémica se encendió con la inclusión de Lucas Assadi y Matías Sepúlveda a última hora, movimientos que para muchos reflejan la desesperación del cuerpo técnico.

Y es que Gareca se juega el puesto ya que la ANFP puede despedirlo sin derecho a indemnización si se consuma la eliminación. Además, la ausencia de un “9” de área y las dudas en la formación han sido blanco de críticas.

Los números de Gareca en Chile

Ricardo Gareca asumió el cargo con Chile en el séptimo lugar y solo cinco puntos de 18 posibles. Hoy, La Roja comparte el último puesto con Perú, pero con peor diferencia de gol. Con 12 puntos en juego, está a cinco de Venezuela, que ocupa el séptimo lugar que da acceso al repechaje. Si no vence a Argentina, las chances matemáticas se reducen al mínimo y la presión sobre el DT será insostenible.

¿Qué necesita Chile para seguir con vida en las Eliminatorias?

Ganar a Argentina para llegar a 13 puntos y mantener la ilusión del repechaje.

Si empata o pierde, dependerá de una combinación de resultados y estará obligado a ganar los tres partidos restantes.

La eliminación matemática podría llegar en la próxima fecha ante Bolivia, incluso sumando puntos si los rivales directos también lo hacen.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Chile vs Argentina?

Fecha: Jueves 5 de junio de 2025

Jueves 5 de junio de 2025 Hora: 21:00 horas (Chile)

21:00 horas (Chile) Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

El historial de Chile vs Argentina

El historial entre Chile vs Argentina es demoledor: de 87 enfrentamientos oficiales clase A, la Albiceleste ha ganado 56 veces, Chile solo 6, y han empatado en 25 ocasiones. La diferencia de goles también es amplia: 172 a favor de los argentinos y 66 para los chilenos.

🏆 Victorias de Chile: 6

6 🤝 Empates: 25

25 ❌ Derrotas: 56

56 ⚽ Goles a favor: 66

66 ⚽ Goles en contra: 172

En Eliminatorias Sudamericanas, se han enfrentado en 17 ocasiones. Chile solo ganó una vez, empató 4 y perdió 12. El registro negativo ha sido constante, y los últimos choques han reforzado esa tendencia: Chile no vence a Argentina en partidos clasificatorios desde hace 15 años.

Últimos partidos Chile vs Argentina

Desde aquella victoria en 2008 en Santiago, Chile ha enfrentado a Argentina 12 veces con un balance muy desfavorable: 7 derrotas, 5 empates y ninguna victoria.

El último enfrentamiento fue el 5 de septiembre de 2024, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Argentina se impuso con autoridad por 3-0 en Buenos Aires.

Además, en la Copa América 2024, Argentina venció por 1-0 en East Rutherford (Estados Unidos), dejando a Chile al borde de la eliminación.

¿Por qué está tan cuestionado Ricardo Gareca antes del partido con Argentina?

Por el pobre rendimiento de Chile, las polémicas citaciones y el historial negativo ante la Albiceleste, que lo dejan al borde de la eliminación y con su cargo en juego.

¿Qué pasa si Chile no gana a Argentina?

La Roja quedaría prácticamente sin chances de clasificar al Mundial y la ANFP podría despedir a Gareca sin derecho a indemnización.

¿Cuándo fue la última vez que Chile le ganó a Argentina en Eliminatorias?

El 15 de octubre de 2008, con gol de Fabián Orellana en el Estadio Nacional.

