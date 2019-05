El lamento de Edson Puch: Lloré, porque estaba con la ilusión de ir a la Copa América

Edson Puch, figura de Universidad Católica, conversó con Al Aire Libre sobre el desgarro que lo marginó de la convocatoria de Chile para la Copa América y reveló que incluso lloró por fallar en uno de sus objetivos de la temporada.

"Estoy bajoneado, era el objetivo que tenía este año. Hice el esfuerzo en la temporada, en llegar a Católica y me pasó esto de la lesión", declaró el iquiqueño, recordando que también sufrió este percance en 2015, quedando fuera de la Roja que en ese entonces dirigía Sampaoli.

El delantero también reveló su reacción al enterarse que había quedado fuera de la selección. "Ayer lloré, porque estaba con la ilusión de ir a la Copa. Era mi gran objetivo", recalcó.

Puch, en esa línea, contó que el desgarro, sufrido en el estrepitoso 5-0 que sufrió la UC ante Independiente del Valle en Ecuador, ocurrió cuando llevaban apenas 15 minutos, pero decidió seguir jugando por lo que ocurría en cancha.

"En un momento pensé en pedir el cambio y no lo quise, porque había que dar la cara, porque ibamos perdiendo 3-0 en apenas 15 minutos y había que estar ahí", explicó.

Finalmente, Puch valoró el apoyo que ha recibido de parte del plantel y expresó su deseo de continuar en el equipo cruzado.

"Tengo la motivación para quedarme. Hay un grupo lindo y me hace estar feliz aquí. El equipo va bien, puntero y me gustaría seguir para salir campeón acá", señaló, aunque dejó claro que la decisión no solo pasa por él.

"También depende de los clubes y Pachuca tiene que dar la autorización", cerró.