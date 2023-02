Endler: Me tengo que replantear la continuidad, dependiendo de lo que pase en la selección

La capitana de la selección chilena, Christiane Endler, lamentó visiblemente emocionada la derrota por 1-0 contra Haití, que le significó quedar sin chances de ir al Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, cuestionando los "recursos" técnicos del equipo y condicionó su continuidad en La Roja.

Tiane dijo en zona mixta: "El nivel internacional va subiendo y nosotros nos quedamos estancadas en un nivel que no alcanza... Si no se hacen cambios, la brecha va a ser demasiado grande. Quedar fuera del Mundial nos deja unos pasos atrás y, lamentablemente, no se hizo nada en el momento que se debió haber hecho".

"Ha sido un proceso muy desgastante, psicológicamente ha sido muy duro estar acá... Me tengo que replantear la continuidad, dependiendo de lo que pase en la selección", declaró la capitana de Chile.

Antes, dijo en la cancha tras el partido: "Hicimos lo que pudimos, todo lo que se nos pidió con los recursos que tuvimos. Preparamos este partido y queda un gusto amargo porque queríamos ganar y clasificar, para muchas era la última oportunidad de jugar un Mundial".

"Dejamos todo en la cancha pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo la oportunidad y la hizo", añadió la portera de Olympique de Lyon.

"Puede ser, uno nunca sabe, hay que esperar a ver qué pasa. Cuáles son las condiciones con las que seguirá la selección y tomaré la decisión si sigo o no. Hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil", cerró.