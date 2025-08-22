Entre lágrimas y aplausos: así vivió Emiliano Ramos su convocatoria a la Selección Chilena

En el estadio Sausalito, la tarde del viernes se vivió un momento inolvidable para Emiliano Ramos Avilés. El extremo de 20 años, una de las grandes promesas de Everton de Viña del Mar, fue notificado oficialmente de su primera citación a La Roja para la fecha FIFA de septiembre.

La escena, registrada y difundida por el club, emocionó tanto al jugador como a sus compañeros, que celebraron con aplausos y abrazos el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.

📌 ¿Cómo se enteró Emiliano Ramos de su citación?

El club compartió un video donde se ve a un miembro del staff entregándole al futbolista una carpeta con el documento oficial de la Federación de Fútbol de Chile. Ramos leyó la notificación frente al plantel y, entre lágrimas, confirmó lo que todo jugador sueña: vestir la camiseta de la selección adulta.

👏 La reacción en Everton tras la convocatoria

El camarín ruletero estalló en aplausos y muestras de cariño hacia Ramos. El cuerpo técnico y sus compañeros lo rodearon, en una señal clara del respaldo al joven formado en la cantera. En redes sociales, el club también expresó su orgullo y los hinchas enviaron cientos de mensajes de apoyo.

🌟 Emiliano Ramos, la nueva promesa de La Roja

Con 22 partidos disputados en la temporada 2025, Ramos ya se consolidó como pieza clave en Everton gracias a su velocidad, intensidad y visión de juego. Su convocatoria a la selección adulta, tras haber representado a Chile en el Sudamericano Sub 20, lo convierte en un símbolo de esperanza para las nuevas generaciones del fútbol nacional.

