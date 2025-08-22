Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

Entre lágrimas y aplausos: así vivió Emiliano Ramos su convocatoria a la Selección Chilena

El joven jugador de Everton recibió en el camarín la noticia de su primera convocatoria a la selección chilena adulta y rompió en lágrimas ante sus compañeros.

Foto: Photosport Entre lágrimas y aplausos: así vivió Emiliano Ramos su convocatoria a la Selección Chilena
Sebastián Díaz Iturrieta
En el estadio Sausalito, la tarde del viernes se vivió un momento inolvidable para Emiliano Ramos Avilés. El extremo de 20 años, una de las grandes promesas de Everton de Viña del Mar, fue notificado oficialmente de su primera citación a La Roja para la fecha FIFA de septiembre.

La escena, registrada y difundida por el club, emocionó tanto al jugador como a sus compañeros, que celebraron con aplausos y abrazos el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.

📌 ¿Cómo se enteró Emiliano Ramos de su citación?

El club compartió un video donde se ve a un miembro del staff entregándole al futbolista una carpeta con el documento oficial de la Federación de Fútbol de Chile. Ramos leyó la notificación frente al plantel y, entre lágrimas, confirmó lo que todo jugador sueña: vestir la camiseta de la selección adulta.

👏 La reacción en Everton tras la convocatoria

El camarín ruletero estalló en aplausos y muestras de cariño hacia Ramos. El cuerpo técnico y sus compañeros lo rodearon, en una señal clara del respaldo al joven formado en la cantera. En redes sociales, el club también expresó su orgullo y los hinchas enviaron cientos de mensajes de apoyo.

Imagen foto_00000001
Ramos defendiendo a La Roja Sub 20. Photosport

🌟 Emiliano Ramos, la nueva promesa de La Roja

Con 22 partidos disputados en la temporada 2025, Ramos ya se consolidó como pieza clave en Everton gracias a su velocidad, intensidad y visión de juego. Su convocatoria a la selección adulta, tras haber representado a Chile en el Sudamericano Sub 20, lo convierte en un símbolo de esperanza para las nuevas generaciones del fútbol nacional.

Temas #Deportes #Fútbol #Selección chilena

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
