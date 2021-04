Ex ayudante de la Roja: Pizzi sacó a Díaz por una decisión técnica, no por filtrar información

El ex ayudante técnico de la selección chilena en el proceso de Juan Antonio Pizzi, Manuel Suárez, comentó variados aspectos del entrenador hispano-argentino por el banco de la Roja, desmintiendo que el otrora delantero haya sacado a Marcelo Díaz por filtrar información a la prensa.

"No, lo desmiento. Pizzi sacó a Marcelo Díaz del equipo por una decisión técnica, no porque filtrara información. Si fuera por eso, Pizzi no lo tendría hoy en Racing", dijo Suárez en entrevista con Las Últimas Noticias.

El ex arquero contó además del famoso partido ante Paraguay, el cual para muchos implicó la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2016 y de la supuesta desconcentración de Alexis Sánchez ad portas de su fichaje en Manchester United.

"Sin duda pensamos que cometimos algunos errores. Puntualmente, en el partido que jugamos en Santiago contra Paraguay. Debimos cuidar el empate. Con ese punto, hubiésemos llegado a Rusia, pero por querer ganarlo lo perdimos", dijo.

"No es así. Decir eso es no conocer a Alexis. Lo que más lo motiva es jugar y más por su selección. Además, él estaba feliz de que un club como Manchester United estuviera detrás de él. No estaba para nada fuera del objetivo de la selección", añadió.

Suárez hoy busca trabajo como técnico luego de separarse de Pizzi tras su paso por la banca de Arabia Saudita.

"Luego del Mundial de Rusia con Arabia Saudita, tanto Juan Antonio como yo sentimos que el tiempo de trabajo juntos llegaba a su fin. El quería refrescar su cuerpo técnico y yo hace rato que deseaba ser entrenador principal. Fue una separación amistosa y siento que somos amigos a pesar de que ya no trabajemos juntos", contó.