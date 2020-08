Ex colaborador de Jadue: Nosotros evitamos que Sampaoli sacara a Vidal de la selección tras el choque

Mauricio Etcheverry, recordado brazo derecho del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, hizo declaraciones sobre la gestión del ex dirigente calerano en la cúpula del fútbol chileno y contó que Jorge Sampaoli, DT de la Roja en ese período, quería sacar a Arturo Vidal de la selección, tras el incidente del choque del Ferrari durante la Copa América 2015, y que ellos lo evitaron para salir campeones.

"Sergio y yo teníamos la convicción que Arturo Vidal no se tenía que mover de la selección chilena. Díganme lo que quieran: que había cometido una indisciplina, que había tomado trago, que había chocado su Ferrari contra un furgón por detrás...", señaló en conversación con el periodista serenense Jaime Raúl Valdovinos, según consignó CDF.

En la misma línea, añadió que "nosotros se lo explicamos a Jorge en la oficina de Sergio. Sampaoli sí quería que Arturo abandonara la selección. No es mentira, yo estaba ahí. Y nosotros nos mantuvimos en esa posición. Arturo se quedó en la selección y fuimos campeones de América".

Además, Etcheverry, quien colaboró con Jadue hasta que estalló el escándalo de corrupción en la FIFA, sostuvo que no se vio beneficiado por los arreglos que hizo el otrora presidente de la ANFP.

"A mí no me tocó, no participé y no me enteré. Si hubiese sido distinto lo diría, porque no tengo problema en reconocer mis virtudes y defectos. Lamento que Sergio tomara ese camino y obvio que se lo he dicho. Si no hubiese actuado así mínimo debería ser el presidente de la Conmebol, de ahí para arriba", cerró.

Etcheverry, quien también fue presidente de La Serena, estuvo junto a Jadue hasta 2015 y estuvo en la polémica ya que su nombre apareció en las auditorías realizadas a la ANFP, en una investigación donde se aseguró que su antiguo club recibía préstamos indebidos, los cuales no fueron rendidos.

Actualmente es accionista minoritario en la Sociedad Anónima de La Serena y colabora en el equipo Deportes Unión Compañías, de la Tercera División.