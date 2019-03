Fernando Astengo, tras el "Maracanazo": Me di cuenta que no sacaba nada con vivir con rencor

Fernando Astengo, ex capitán y central de la Roja, será el protagonista este jueves en el capítulo de estreno del programa "Leyendas, grandes historias" de DirecTV Sports Chile, en donde repasará detalles desconocidos de su carrera, incluyendo el duro momento que significó el "Maracanazo" en 1989.

"Yo era el capitán, pero no tenía la responsabilidad de retirar al equipo de la cancha. Pero lo cierto es que me castigaron de todas formas y también a una generación completa de jugadores que no pudieron disputar las eliminatorias para USA 1994. Para mí fue terrible porque estaba en mi mejor momento y de un día para otro se me acababa el fútbol", confesó al programa que conduce Karen Bittner.

Ese incidente ocurrió en el mítico estadio en Río de Janeiro por las clasificatorias al Mundial de Italia 90, y el "León", junto a Roberto Rojas y el dirigente Sergio Stoppel, fue castigado por la FIFA.

"Gracias a Dios, tras cumplir mi castigo, pude volver al fútbol. Pero más allá de eso, volví con muchas ganas de dar vuelta la página y aprovechar el tiempo. Me di cuenta que no sacaba nada con vivir con rencor, porque si no, no iba a poder vivir", comentó.

El programa se emitirá este jueves a las 23:00 horas.