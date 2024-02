Figueroa sobre la llegada de Gareca: Me río cuando dicen que se llevan un DT ganador

La llegada de Ricardo Gareca como el nuevo entrenador de la selección chilena generó muchas opiniones positivas, aunque en las últimas horas el nacional Marco Antonio Figueroa, actual entrenador de la selección de Nicaragua, se mostró escéptico sobre su renombre.

"Me río un poco cuando dicen que se llevan un técnico ganador, cuando veo que no es así. Es un técnico que puede convencer al futbolista, eso lo puedo admitir, porque los puede convencer. Pero después de ver lo que está pasando en nuestro fútbol, no pasa por el técnico", expresó en conversación con Bolavip.

Además, tuvo críticas para la Generación Dorada afirmando que ya cumplió su ciclo y que es necesario buscar recambio.

"La generación dorada ya fue. Muchas gracias, pero ya fue. Ahora hay que buscar recambio y ese recambio va a costar mucho. Sigo insistiendo que no pasa por los resultados, pasa por otras cosas. De la Selección en partidos vi momentos buenos. Esto es de más atrás. Esto es de educación. Ustedes los medios de comunicación, cuando salió (Darío) Osorio y salió (Lucas) Assadi de la U ya estaban para el Real Madrid, para el City, para el United".

Sobre los jugadores jóvenes mencionó que "la misma prensa ensalza a los jugadores y estos empiezan con el corte de pelo, con los tatuajes y la moda. No se preocupan de otras cosas. Hay una culpabilidad de todo el gremio del fútbol, periodistas, entrenadores, jugadores, directivos, que no han podido educar futbolísticamente bien a los más jóvenes"

Por último, sostuvo: "Llega un técnico nuevo, hace correr un poquito a los jugadores y ya lo están candidateando para la Selección, así pasa y así pasó. En la actualidad lo que necesitamos es tener un proyecto a largo plazo, con jugadores que realmente tengan condiciones y trabajarlos toda la semana, trabajarlos con microciclos especiales, para que ellos sean el recambio generacional".