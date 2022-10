Francis Cagigao respaldó el trabajo de Berizzo: Cuando llegue la prueba real, la Roja estará preparada

El director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, comentó el desempeño de Eduardo Berizzo al mando de la Roja y se mostró confiado en que a la hora de jugar las Clasificatorias el equipo estará preparado.

"Entiendo que el trabajo de un técnico, y en la situación que tenemos ahora, es complicado. Tienes una situación que sabes que tienes que regenerar, pero a la vez ya tienes que competir y ganar. Es un ensamblaje, es hablar como de un buen vino, debes tener mucho cuidado con los porcentajes", dijo el español en diálogo con el programa F90 de ESPN Chile.

"Es importante que algo de esa regeneración ya empezó con Martín Lasarte, como con Joaquín Montecinos y Marcelino Núñez, que ya empezaron a jugar y se establecieron un poquito, aunque nadie debe sentirse fijo", añadió.

De cara a lo que viene, Cagigao expresó que "los partidos y los puntos empezarán dentro de muy poco y Eduardo necesita ver jugadores, cómo respondían algunos. Luego, sobre la marcha, verá cómo responden otros. Nos queda menos tiempo de experimento y estamos cerca de la prueba real, pero no tengo ninguna duda de que cuando esa llegue, el equipo estará preparado".

Respecto a su trabajo, el europeo expresó que "cuando Pablo Milad habla conmigo y me ofrece el puesto, habla de construir y poner cimientos en una Federación que por A o B motivo (diremos A por el estallido y B por la pandemia) se encontraba en una situación precaria. ¿Cuál era esa? No había fútbol formativo, no teníamos selección Sub 15 ni Sub 17 ni cuerpos técnicos. Aparte de esto, nos encontrábamos con una situación de urgencia porque el DT de la selección adulta había salido (Reinaldo Rueda) y teníamos un primer microciclo y las eliminatorias de marzo, teníamos unas tres semanas para intentar buscar un técnico".