Franco Lobos y el Torneo "Maurice Revello": Es una linda oportunidad para mostrarse, estoy feliz

El delantero de la selección chilena sub 23 Franco Lobos, adelantó su participación en en el Torneo "Maurice Revello" con la Roja, asegurando que se siente con docnfianza y que buscará aprovechar la opción en la escaudra de Bernardo Redín.

Lobos, quien se desempeña como atacante en Unión La Calera, dijo al sitio oficial de la selección que "es una bonita oportunidad para mostrarse tanto en lo personal como en lo grupal, estoy contento, lo único que quiero es jugar y competir. Estoy feliz".

Además, agregó que para este certamen "me siento con confianza, el trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, con bastante gente que me ha apoyado, va dando furto de a poco. Me lo tomo con tranquilidad, pero al mismo tiempo aprovechándolo".

De igual forma, se mostró cauto ante una posible nominación a la Roja adulta en el futuro, y señaló que "solo me preocupo de este torneo y después lo que voy a hacer con La Calera, no me vuelvo loco pensando en eso, solo quiero quiero jugar bien, demostrar y después las cosas vendrán solas".

Finalmente, destacó que el equipo de Redín "tiene mucho potencial, es un grupo de trabajo en el que cada jugador viene haciendo las cosaas bien en su equipos y ahora voy a aprovechar de conocerlos a todos en los entrenamientos", cerró.