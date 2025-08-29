Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

¿Fuera de La Roja? Felipe Loyola sufre dura lesión y encara a su rival en pleno partido

Felipe Loyola fue nominado a La Roja para los duelos ante Brasil y Uruguay.

Foto: Captura ¿Fuera de La Roja? Felipe Loyola sufre dura lesión y encara a su rival en pleno partido
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Felipe Loyola salió lesionado del duelo entre Independiente e Instituto en la Liga Argentina, por lo que enciende las alarmas en la Selección Chilena, de cara a los duelos ante Brasil y Uruguay por las Clasificatorias.

❌ Felipe Loyola y la lesión que lo deja en duda en La Roja

En el primer tiempo del mencionado compromiso, Loyola recibió un empujón de su rival Francis Mac Allister y se golpeó con los letreros publicitarios, quedando por algunos minutos en el piso.

Sufrió un problema en uno de sus hombres y, tras esto, fue reemplazado por su compatriota Pablo Galdames.

😡 Felipe Loyola encaró a su infractor en Argentina

Cuando los equipos se estaban yendo a camarines, Felipe Loyola esperó a Mac Allister para encararlo y decirle: "mala leche", aunque jugadores de ambos equipos los separaron y evitaron que la situación pasara a mayores.

❓ ¿Cuándo se definirá la presencia de Felipe Loyola en la Selección Chilena?

Se espera que en las próximas horas Felipe Loyola se someta a exámenes médicos en Independiente y según sus resultados se determinará la viabilidad de su presencia en la Selección Chilena.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile visita a Brasil el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que recibe a Uruguay el martes 9 de septiembre a la misma hora.

🇨🇱 ¿Dónde leer más sobre la Selección Chilena?

Todas las novedades de la Selección Chilena están en nuestro sitio Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Selección chilena

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Selección chilena