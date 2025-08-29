¿Fuera de La Roja? Felipe Loyola sufre dura lesión y encara a su rival en pleno partido

Felipe Loyola salió lesionado del duelo entre Independiente e Instituto en la Liga Argentina, por lo que enciende las alarmas en la Selección Chilena, de cara a los duelos ante Brasil y Uruguay por las Clasificatorias.

❌ Felipe Loyola y la lesión que lo deja en duda en La Roja

En el primer tiempo del mencionado compromiso, Loyola recibió un empujón de su rival Francis Mac Allister y se golpeó con los letreros publicitarios, quedando por algunos minutos en el piso.

ALARMAS ENCENDIDAS: Loyola tuvo que pedir el cambio, luego de sufrir este golpe contra los carteles publicitarios en una acción con Mac Allister. pic.twitter.com/4fGer8AIuc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Sufrió un problema en uno de sus hombres y, tras esto, fue reemplazado por su compatriota Pablo Galdames.

😡 Felipe Loyola encaró a su infractor en Argentina

Cuando los equipos se estaban yendo a camarines, Felipe Loyola esperó a Mac Allister para encararlo y decirle: "mala leche", aunque jugadores de ambos equipos los separaron y evitaron que la situación pasara a mayores.

¿QUIÉN LO FRENÓ? Así se fue Felipe Loyola al vestuario tras tener que pedir el cambio por un golpe durante el PT en Instituto vs. Independiente. pic.twitter.com/hliprPmJlT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

❓ ¿Cuándo se definirá la presencia de Felipe Loyola en la Selección Chilena?

Se espera que en las próximas horas Felipe Loyola se someta a exámenes médicos en Independiente y según sus resultados se determinará la viabilidad de su presencia en la Selección Chilena.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile visita a Brasil el jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, mientras que recibe a Uruguay el martes 9 de septiembre a la misma hora.

🇨🇱 ¿Dónde leer más sobre la Selección Chilena?

