Gabriel Arias: No es una carga reemplazar a Bravo, soy el arquero que eligió el DT

El arquero de la selección chilena Gabriel Arias fue consultado respecto a sus sensaciones en la presente Copa América de Brasil 2019 y en específico con relación a lo que implica reemplazar a Claudio Bravo en el arco de la Roja.

Ante ello, el portero de Racing de Avellaneda fue claro: "No es una carga reemplazar a Bravo, soy el arquero que eligió el técnico y estoy acá para mejorar", dijo en conferencia de prensa, en Sao Paulo.

Arias comentó también que no ha sentido diferencias con los distintos esquemas usados por Reinaldo Rueda en el torneo continental.

"Los dos esquemas me dan tranquilidad, porque los que están lo han hecho de buena forma... No influye la línea de tres, de cuatro o de cinco, todos los que han entrado lo han hecho de gran manera y no influye", explicó.

"Yo me voy sintiendo cada vez mejor, sumando minutos, y después ir corrigiendo para seguir dándole confianza a mis compañeros", añadió Arias, quien fue consultado por un periodista colombiano respecto a una eventual definición por penales.

"Uno se prepara para eso, lo estudia hay que ver en el momento cómo se da y tratar de tomar las mejores decisiones", comentó.