Gareca solo hizo daño: Los 7 citados de U de Chile tienen pocas opciones de jugar en La Roja

La Selección Chilena enfrenta este jueves a Argentina por las Clasificatorias al Mundial 2026, en un duelo en el que se juega sus últimos "cartuchos" para intentar sacar pasajes a la cita planetaria.

Para este duelo, el entrenador Ricardo Gareca tiene a siete jugadores de Universidad de Chile, pero lo cierto es que tienen pocas opciones de jugar, tomando en cuenta los entrenamientos que ha tenido La Roja en los días previos al duelo.

Pocas chances de los jugadores de U de Chile en La Roja

Los nominados de U de Chile en La Roja son:

Gabriel Castellón

Fabián Hormazábal

Nicolás Fernández

Matías Sepúlveda

Javier Altamirano

Lucas Assadi

Maximiliano Guerrero

En el arco Brayan Cortés le estaría ganando la pulseada a Castellón. En la banda derecha Felipe Loyola se está imponiendo a Hormazábal y Fernández, haciendo Suazo lo propio por la izquierda a Sepúlveda.

Como enganches no estarían considerados Altamirano y Assadi, en tanto que como extremo derecho Darío Osorio es el dueño de la camiseta, dejando relegado a Guerrero.

La posible lesión de Guillermo Maripán le estaba abriendo una posibilidad a Hormazábal en las primeras horas de la jornada, pero como sigue de titular hasta el momento esa chance se ve lejana todavía.

La U no está contenta, pero quiere jugar por Copa Chile

Todo esto se da también en el contexto de que U de Chile debe jugar por los octavos de final de la Copa Chile ante Curicó Unido, duelos de ida y vuelta programados para este domingo 8 y para el miércoles 11 de junio.

De hecho, al capitán Marcelo Díaz no le gustó esta situación de las programaciones de U de Chile, tanto en medio de las Clasificatorias como al alargar el calendario con el Superclásico el 12 de junio, aunque señaló: "Es lo que tocó".

En todo caso, Gustavo Álvarez no dramatizó y tampoco quiso quejarse o buscar una reprogramación: "De alguna forma nos vamos a arreglar. Me alegro de no tener jugadores porque están convocados a la selección, eso habla del buen nivel de los muchachos".

El equipo que puede jugar en U de Chile ante Curicó Unido en Copa Chile

Lo más complicado para U de Chile será la posición de lateral-volante por la derecha, ya que no están Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández y Maximiliano Guerrero, por lo que es una gran opción para Julián Alfaro.

También habrá problemas en el mediocampo con las bajas de Javier Altamirano y Lucas Assadi, además del lesionado Charles Aránguiz.

La buena noticia es que se recuperó el delantero Rodrigo "Tucu" Contreras, quien será titular en este duelo.

El equipo debería estar conformado por: Cristopher Toselli; Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez; Julián Alfaro, Marcelo Díaz, Flavio Moya, Antonio Díaz, Israel Poblete; Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.