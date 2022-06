Gary Medel: Estamos expectantes a la resolución de la FIFA, esperamos se pueda ir al Mundial

Gary Medel, capitán de La Roja en la gira por Asia, se mostró esperanzado en que la FIFA falle a favor de Chile por el caso Byron Castillo y que el "Equipo de Todos" pueda ir al Mundial de Qatar 2022.

El "pitbull" expresó en diálogo con TNT Sports: "Estamos todos expectantes a la resolución de la FIFA, esperamos sea positivo para Chile y se pueda ir al Mundial".

Sobre la caída ante Túnez, Medel señaló: "No nos gusta perder y menos de esta manera. Estamos haciendo bien las cosas en los entrenamientos con el nuevo cuerpo técnico (de Eduardo Berizzo). Hay que acostumbrarse de nuevo a ganar".

Finalmente habló de su lugar como mediocampista: "No estoy acostumbrado porque hace rato que no juego de volante, pero tenemos harta gente fuera. Se lesionó Pablo Parra, Esteban Pavez iba a jugar en esa posición, el profe me dijo que me necesitaba ahí y creo que es por esta pasada".

La Roja perdió por 2-0 ante Túnez en el Estadio Parque Misaki de la ciudad de Kobe, Japón, en el debut en la Copa Kirin, que se disputará hasta el próximo martes en tierras niponas.