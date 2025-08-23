Gary Medel ratifica su postura luego de la rejuvenecida nómina de La Roja

Gary Medel, uno de los referentes históricos de la Roja, cerró definitivamente la puerta a la Selección Chilena. En entrevista con La Tercera, el actual jugador de U Católica fue claro al señalar que ya es momento de dar paso a las nuevas generaciones.

Además, recordó su ausencia en el ciclo de Ricardo Gareca y compartió sus objetivos con la UC en el cierre de su carrera.

⚽ ¿Por qué Gary Medel no volverá a la Selección Chilena?

El Pitbull lo dejó en claro: su etapa con la Roja ya terminó. "No. Cero chance. Es el turno de las nuevas generaciones, el más grande debe tener 30 años. Es el momento de los jóvenes", aseguró el formado en la UC.

Medel explicó que la Selección necesita jugadores jóvenes con espacio para consolidarse y que su aporte ya cumplió un ciclo.

😢 ¿Le dolió no ser considerado por Ricardo Gareca?

El histórico mediocampista confesó cierta tristeza por no ser llamado en el proceso del Tigre. "Sí, un poco. Pensé que podía haber estado. No como titular, pero sí para aportar con la experiencia y jerarquía", comentó.

Recalcó que "La Roja no es para cualquiera" y que la experiencia es clave en torneos de alta exigencia.

🟢 ¿Cuáles son los objetivos de Medel en la UC?

Gary aún se siente vigente y con energías para seguir jugando. Su gran meta es ganar un título con U Católica aunque primero busca clasificar a copas internacionales, y luego pelear el Campeonato Nacional.

Incluso se ilusiona con lograr una corona internacional en el futuro Claro Arena.

