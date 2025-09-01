Golpe para Nicolás Córdova: Figura de La Roja casi descartada para enfrentar a Brasil

Nicolás Córdova recibió el primer revés al mando de La Roja. Felipe Loyola sufrió un esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho tras un empujón en el partido entre Independiente e Instituto, quedando prácticamente descartado para el duelo ante Brasil del 4 de septiembre y en duda para enfrentar a Uruguay cinco días después.

El parte médico oficial de Independiente confirmó que Loyola "recibe tratamiento kinésico coordinado con el cuerpo médico de la selección chilena", lo que da esperanzas para una eventual recuperación para el segundo partido de la fecha doble en el Nacional.

🚑 ¿Cómo se lesionó Felipe Loyola en Argentina?

Loyola recibió un empujón de Francis Mac Allister que lo hizo estrellarse contra los carteles publicitarios durante el empate sin goles ante Instituto. El volante quedó varios minutos en el suelo y debió ser reemplazado por Pablo Galdames. Al entretiempo, furioso, encaró a Mac Allister gritándole "mala leche" antes de ser separado por compañeros de ambos equipos.

Mac Allister, estando apercibido por una falta de amarilla estando amonestado, fue a “chocar” hombro contra espalda contra Loyola con intención de lastimarlo claramente.



El arbitro decidió no amonestarlo tampoco por esta falta. https://t.co/JZDufkDrU4 pic.twitter.com/ORLSwNHvCv — ©®📝 (@ContratosRojos) August 30, 2025

⚕️ Esta es la gravedad de la lesión de Felipe Loyola

El diagnóstico oficial es esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho. Se trata de una lesión leve que típicamente requiere entre 7 a 14 días de recuperación, pero que genera dolor e incomodidad para el movimiento del brazo. Independiente coordinó el tratamiento kinésico con la selección chilena, sugiriendo que podría estar disponible para el segundo partido.

🎯 La ausencia de Loyola golpea al equipo de Córdova

El técnico interino tenía en mente a Loyola como titular y figura clave de su esquema. A diferencia de la era Gareca, donde jugaba de lateral derecho, Córdova lo ubicaría en su posición natural de volante, donde brilla en Independiente. Su ausencia obliga a replantear la medular ante Brasil.

🔄 ¿Quiénes pueden reemplazar a Loyola?

Para la posición de volante central, la Roja tiene a:

Rodrigo Echeverría (30 años, León)

Vicente Pizarro (22 años, Colo Colo)

Si Córdova pensaba usarlo como lateral-volante, solo quedan Fabián Hormazábal (24 años, U. de Chile) y el juvenil Ian Garguez (20 años, O'Higgins).

📅 ¿Cuándo juega Chile por Clasificatorias?

Chile cerrará su triste proceso clasificatorio jugando dos partidos: frente a Brasil el jueves 4 de septiembre y ante Uruguay el 9 de septiembre.