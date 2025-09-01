Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

Golpe para Nicolás Córdova: Figura de La Roja casi descartada para enfrentar a Brasil

Aún no empieza la fecha FIFA y Nicolás Córdova ya tiene un dolor de cabeza en la Roja

Golpe para Nicolás Córdova: Figura de La Roja casi descartada para enfrentar a Brasil
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Nicolás Córdova recibió el primer revés al mando de La Roja. Felipe Loyola sufrió un esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho tras un empujón en el partido entre Independiente e Instituto, quedando prácticamente descartado para el duelo ante Brasil del 4 de septiembre y en duda para enfrentar a Uruguay cinco días después. 

El parte médico oficial de Independiente confirmó que Loyola "recibe tratamiento kinésico coordinado con el cuerpo médico de la selección chilena", lo que da esperanzas para una eventual recuperación para el segundo partido de la fecha doble en el Nacional.

🚑 ¿Cómo se lesionó Felipe Loyola en Argentina?

Loyola recibió un empujón de Francis Mac Allister que lo hizo estrellarse contra los carteles publicitarios durante el empate sin goles ante Instituto. El volante quedó varios minutos en el suelo y debió ser reemplazado por Pablo Galdames. Al entretiempo, furioso, encaró a Mac Allister gritándole "mala leche" antes de ser separado por compañeros de ambos equipos.

⚕️ Esta es la gravedad de la lesión de Felipe Loyola

El diagnóstico oficial es esguince acromio clavicular grado 1 en el hombro derecho. Se trata de una lesión leve que típicamente requiere entre 7 a 14 días de recuperación, pero que genera dolor e incomodidad para el movimiento del brazo. Independiente coordinó el tratamiento kinésico con la selección chilena, sugiriendo que podría estar disponible para el segundo partido.

🎯 La ausencia de Loyola golpea al equipo de Córdova

El técnico interino tenía en mente a Loyola como titular y figura clave de su esquema. A diferencia de la era Gareca, donde jugaba de lateral derecho, Córdova lo ubicaría en su posición natural de volante, donde brilla en Independiente. Su ausencia obliga a replantear la medular ante Brasil.

🔄 ¿Quiénes pueden reemplazar a Loyola?

Para la posición de volante central, la Roja tiene a:

  • Rodrigo Echeverría (30 años, León)
  • Vicente Pizarro (22 años, Colo Colo)

Si Córdova pensaba usarlo como lateral-volante, solo quedan Fabián Hormazábal (24 años, U. de Chile) y el juvenil Ian Garguez (20 años, O'Higgins).

📅 ¿Cuándo juega Chile por Clasificatorias?

Chile cerrará su triste proceso clasificatorio jugando dos partidos: frente a Brasil el jueves 4 de septiembre y ante Uruguay el 9 de septiembre.

Temas #Deportes #Fútbol #Selección chilena

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
Más de Selección chilena