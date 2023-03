Guillermo Maripán coincide con Alexis: Ya no se le puede llamar Generación Dorada

El defensor Guillermo Maripán se mostró en la misma línea del atacante Alexis Sánchez, quien manifestó que para él la Generación Dorada de la selección chilena ya llegó a su fin. Además, respaldó al cuerpo técnico de Eduardo Berizzo y afirmó que esperan lograr un buen resultado el lunes, ante Paraguay.

"Creo que doblar la camiseta y esa analogía que hizo fue muy bonita, coincido con él plenamente. Lo dijo, una generación son 25 ó 26 jugadores y de esa generación no quedan más de cinco, me tocó hace seis años meterme a esa generación, que era muy difícil, era complicado entrar, y desde ahí agarré un proceso", dijo este viernes en conferencia de prensa.

"He visto muchos jugadores, muchos entrenadores, muchas cosas buenas y malas, viví momentos buenos, otros de aprendizaje también. Hoy estamos en un momento que ya no se le puede llamar Generación Dorada, si me sentí parte o no, creo que logré meterme al final de la generación, pero no estuve en las Copas América o grandes momentos, llegué casi al final", prosiguió.

"Siempre estuve muy agradecido porque me recibieron con los brazos abiertos, era un grupo de jugadores con una calidad increíble en la cancha y una calidad humana afuera que hasta hoy tengo buenos recuerdos, hoy estamos en un proceso diferente, donde hay que intentar llegar a lo que fue esa generación. Va a costar mucho, pero estamos ahí, tenemos confianza, si me sentí parte o no, creo que me sentí parte del final de esa generación", explicó.

En ese sentido dijo que el desafío que viene para la Roja es "intentar seguir con la línea de ellos, todos han hecho grandes cosas, por Chile, en el extranjero. Hoy en día si Chile está en el mapa mundial es gracias a ellos, lo que lograron en sus clubes y a nivel de selección; no sabría cómo quisiera que lo llamaran, pero sí que siguiera con ese legado con jugadores en Europa, en equipos importantes y dejen el nombre de Chile bien alto, ganando trofeos, campeonatos, ligas, premios individuales, goleadores como Alexis, grandes arqueros como Claudio, guerreros como Arturo y luchadores como Gary".

Además, Maripán postuló que para el plantel de Chile "todos los partidos son importantes aunque tengan el nombre de amistosos. Nos vamos a enfrentar a Paraguay en un par de meses en Clasificatorias, así que lo tomamos con bastante seriedad".

Otras frases de Maripán:

- Sobre el momento de la Roja: "Tenemos que entender el momento en que estamos, han sido partidos para ir viendo cosas, probando sistemas, somos conscientes de esto, que nos han convertido mucho y no hemos convertido, hoy estamos enfocados en mejorar nuestro rendimiento colectivo y como equipo, personalmente siempre intento mantener mi nivel en mi club y en la selección. Todos tenemos partidos buenos, partidos malos, pero lo intento siempre y quiero seimre lo mejor para mi equipo y la selección".

- Paraguay: "Es un rival bastante difícil, que le gusta el choque, que le gustan los partidos de fricción, los partidos que jugamos con ellos fueron muy físicos, también fuertes mentalmente, tienen cualidades en el juego aéreo y cuando se asocian: es un rival bastante difícil, pero también sabemos por donde controlarlos".

- La continuidad del proceso: "Los resultados mandan y también la idea de juego, la intensidad, cómo se ve el equipo, cómo se para en la cancha. Todo eso manda, han sido solo partidos amistosos, no hemos logrado el nivel que queremos hasta el momento, tenemos dos fechas FIFA más donde vamos a jugar amistosos y la decisión que se tome no corresponde a nosotros, es a otras personas, pero estamos contentos, trabajando bien, intensamente, y estoy confiado en que este proceso va a traer frutos".

- ¿Qué buscan en la Roja?: "Estamos en el momento en que somos conscientes de lo que necesitamos, somos conscientes que tenemos que encontrar un buen funcionamiento, que hay que traer ese Chile que en algún momento era avasallador, que tenía presión alta, no dejaba respirar con el balón, era efectivo y defensivamente éramos sólidos, estamos con los jóvenes y los que llevan años viniendo, que se están integrando y tienen que jugar. Estamos día a díagbuscando llegar a ese Chile, es la idea que tenemos y es lo que queremos".

- Su llegada a la Roja y relación con los referentes: "Hace seis añpos me tocó entrar a una selección que era difícil, me costó mucho, al principio me citaban y no estaba ni en la banca, pero siempre se acercaban y aconsejaban, no solo en ámbito de la selección, sino que en ámbitos de tus clubes, en tomar decisiones, en ámbitos físicos en cómo mejorar o mantenerte. Me sirvió mucho, recibí muchos consejos y también fui muy receptivo al escuchar, a aprender y aplicarlos, por mi lado hasta el día de hoy con los que siguen viniendo, Claudio, Alexis, Arturo, Gary, Eugenio, me siento a hablar con ellos y siempre dan una mano, te aconsejan, y lo mismo cuando no estás haciendo algo bien te llevas un par de puteadas".

- ¿Se va Berizzo si pierden con Paraguay?: "No lo sabemos, son suposiciones, puede que pase y no sea un error o que no pase y se a algo asertivo, es una suposición, personalmente no soy partidario de cortar procesos más si es que solo han sido partidos amistosos y no oficiales, aunque hayamos ganado todos los partidos 7-0 en los partidos pasados, después si empezamos las Clasificatorias y tenemos tres derrotas consecutivas estaríamos haciéndonos la misma pregunta, son suposiciones. Hoy el entrenador está aquí y hacemos lo que nos pide, confiamos en él y en el grupo de jugadores".