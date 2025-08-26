Guillermo Maripán en la polémica: qué se sabe de la nueva denuncia en su contra

Guillermo Maripán nuevamente está en la polémica: el seleccionado chileno fue denunciado por segunda vez en apenas un rango de meses y con fuertes acusaciones que lo tienen en jaque.

La vez pasada fue en marzo cuando la influencer Carmen Castillo (Carmen Tuitera) lo acusó de querer compartir videos íntimos sin su consentimiento, luego de terminar su relación de pareja.

😱 ¿Cuál es la nueva denuncia contra Guillermo Maripán?

En esta ocasión la denunciante se identifica como Saray Mercado Zamora, quien expresó en una publicación de Instagram que acusa a Guillermo Maripán de dañarla de forma física, psicológica, emocional, digital y económica, además de difundir videos íntimos, tal como la denunciante anterior.

"He interpuesto recientemente una denuncia formal contra Guillermo Maripán, jugador del Torino (Italia), ante las autoridades españolas, con el objetivo de proteger mi seguridad y bienestar".

"Esta decisión la tomé tras la finalización de una relación personal y amorosa con él, en la que viví episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica", añadió.

"Después de ello, han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado. Confío en el proceso de investigación y en que se adopten las medidas necesarias para garantizar mi seguridad. Muchas gracias", sentenció.

Por lo tanto, esta denuncia va en el mismo tenor que la recibida hace algunos meses por Carmen Castillo.

🧐 ¿Cuál es la respuesta de Guillermo Maripán ante una nueva denuncia?

Ante esta nueva denuncia, Guillermo Maripán se manifestó a través de un comunicado desmintió los hechos, asegurando que se busca un provecho económico.

-

El comunicado de Guillermo Maripán:

"Según la información difundida en diversos medios, he sido objeto de una nueva acción judicial que, al igual que las anteriores, constituye parte de una maniobra claramente extorsiva y a todas luces difamatoria. Estas acciones no persiguen la verdad ni la justicia, sino que buscan obtener ilegítimamente un beneficio económico a mi costa.

Es un hecho indesmentible que la querella presentada por Carmen Castillo estuvo dispuesta a ser retirada únicamente a cambio del pago de una suma millonaria que supera los 300 millones de pesos. Este solo antecedente demuestra la verdadera motivación que subyace tras estas acciones: la búsqueda de dinero y no la defensa de ningún derecho.

Adicionalmente, he tomado conocimiento —por relato de terceros— de que ella misma ha reconocido estar buscando supuestas "víctimas" vinculadas a mi persona, con el propósito de intensificar la presión y forzar pagos aún más elevados. Se trata de un patrón de conducta que desnuda la utilización abusiva de los tribunales como

herramienta de coacción.

Frente a esta nueva acción judicial supuestamente interpuesta, niego tajantemente todos

y cada uno de los hechos que pretende fundamentarla, por carecer absolutamente de veracidad.

Rechazo categóricamente este tipo de prácticas, que constituyen un abuso del sistema judicial y una forma ilegítima de presión, reafirmando mi compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento de la verdad por las vías legales correspondientes.

Por último, no puedo dejar de llamar la atención sobre el daño que puede provocar el uso

irresponsable e inescrupuloso de las redes sociales. Usar estas herramientas para

denostar a otros es una práctica inaceptable que no debiese encontrar acogida en

nuestro medio.

Aprovecho para recordar que mi foco está puesto en mi familia, mi gente, mi selección y

mi club con toda la energía e ilusión de siempre".

