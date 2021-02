Guillermo Maripán: La llegada de Lasarte a la Roja me puso contento, es un DT que me marcó

El defensor nacional Guillermo Maripán habló en extenso con el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa Maks Cárdenas y se refirió a la salida de Reinaldo Rueda y la llegada de Martín Lasarte a la banca de la selección chilena, asegurando que al uruguayo le guarda un gran cariño, pues lo hizo debutar en Universidad Católica.

"Su salida llega en un momento en el que nadie lo esperaba, en medio de las Clasificatorias, justo antes de una Copa. Se corta un proceso de un poco más de dos años. Le deseo lo mejor a él y ahora sólo hay que enfocarse en lo que viene", indicó el defensor de AS Mónaco.

"Tomó la selección en un momento muy complicado, se hizo cargo de eso e intentó hacerlo de la mejor manera posible, a algunos le gustará como lo hizo a otros no, pero tuvo el valor de hacerse cargo. Le deseo lo mejor porque es una gran persona y un gran técnico. Ahora hay que enfocarse en lo que viene, ya con nuevo entrenador y la próxima fecha de las Clasificatorias a la vuelta de la esquina", agregó.

Asimismo, sobre el arribo de Lasarte, expresó que "me puse contento. Siempre uno le guarda un cariño especial al entrenador que te marcó. Para mí él fue una persona importante, comencé con él mi carrera profesional en el fútbol. Le deseo lo mejor".

"Con él aprendí muchas cosas, pero lo que más recuerdo es que me decía que los defensas tienen que ser gente de liderazgo, que se comunicara con sus compañeros, que ordenada, que debían ser jugadores aguerridos. Como uruguayo él lo sabía muy bien", complementó.

Su partido ante Venezuela

Guillermo Maripán, también recordó su fatídico desempeño en la derrota por 2-1 ante Venezuela de la cuarta fecha de las Clasificatorias, asegurando que "fue un partido muy malo en todo aspecto. No me sentí muy bien, lo hice muy mal. Después de ese partido tuve que hacer una retroalimentación, lo vi 20 veces. Uno nunca quiere jugar mal y perder un partido, menos vivir el tema de las críticas. No puedo volver a hacerlo así nunca más en mi carrera".

Su desempeño en Mónaco

Asimismo, el defensor formado en Universidad Católica se refirió a su continuidad goleadora en el arranque del 2021. "Fue una muy buena racha. Sirvió mucho para el equipo, fueron goles que nos ayudaron. Mi trabajo es defender, pero si puedo aportar ofensivamente para mí es muy bueno", deslizó.

En esa línea, y de cara al partido ante Paris Saint-Germain del fin de semana, destacó las bondades de Kylian Mbappé que viene de ser figura ante FC Barcelona en la Champions League. "Es un chico joven muy rápido, explosivo, con control en velocidad, que define muy bien y es muy inteligentes para moverse. Por algo es lo que es y ha ganado tantooo, seguramente va a seguir triunfando", cerró.