Guillermo Soto y el presente de la Roja: Estamos en un momento difícil

El defensor de la selección chilena Guillermo Soto tuvo palabras para el recambio que se está viviendo en la Roja y aseguró ante los malos resultados que se han dado en los partidos amistosos que se encuentran en una situación difícil dado que hay muchas caras nuevas lo que incide en el funcionamiento del equipo.

"Creo que estamos en un momento difícil, porque hay muchos jugadores que estamos empezando, hay muchos puestos vacantes y por ahí cuesta encontrar un sistema de juego que se vea fluido, pero por cómo se está trabajando confío en que se logrará y en que llegarán los buenos resultados", dijo el jugador en conferencia de prensa.

"Es importante el equilibrio. En la selección siempre está la presión de ganar, pero estamos en un momento de cambios y en esos momentos hay que atreverse a arriesgar y se puede perder en el camino. Estamos convencidos de que con el trabajo van a llegar los frutos", añadió.

"El objeto es ir al próximo Mundial y se está trabajando en eso, se están buscando nuevas caras", complementó.

Respecto a su nivel personal, Soto comentó que "vengo con harta continuidad. El profe Berizzo me citó de nuevo y eso me da confianza. Y con respecto a sentirse seguro, eso no es así, porque entrenamiento a entrenamiento estamos peleando por un puesto, y el nivel está muy parejo. Ahora viene un lindo partido y tratar de aprovechar la oportunidad".

Sobre los diálogos que ha tenido con el 'Toto', el jugador de Huracán comentó que "ha hecho muy énfasis en la parte defensiva. Tengo muchas cosas por corregir y él ha sido muy detallistas para mostrarme en video lo que tengo que corregir, y quiere que haga la banda, que tenga un desgaste grande, y que muestra la misma intensidad para defender y para atacar".