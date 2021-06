Hinchas defendieron legado de Nelson Acosta tras analogía "futbolera" de Karina Oliva

Los hinchas del fútbol expresaron su malestar este lunes en redes sociales luego que Karina Oliva, candidata que perdió las elecciones a Gobernador ante Claudio Orrego en la Región Metropolitana, utilizara una analogía para defender su campaña política, utilizando a Marcelo Bielsa como referente y ninguneando a Nelson Acosta.

En redes sociales, los fanáticos expresaron su desacuerdo con la descalificación al ex seleccionador chileno, defendiendo su enorme legado, como la clasificación histórica al Mundial de Francia 1998, después de 16 años sin ir una cita planetaria; la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney, y la huella que dejó en Fernández Vial, Unión Española, Cobreloa y Everton.

Revisa algunos mensajes que defendieron el legado de Acosta a continuación:

Inmune al tiempo y analogías fallidas. Las vueltas olímpicas no se manchan pic.twitter.com/EAEpNAwT2d

Plw sigo picada nivel Mariana. Don Nelson fue de los primeros que me acogió en un camarín.Los jugadores me echaron porque -# malasuerte una mujer, y él me hizo entrar y les dijo que esas eran unas supersticiones weonas. Y ahí estuve entrevistando jugadores entre sudores y duchas